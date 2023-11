به تازگی سرویس آنلاین اپل تی‌وی پلاس تریلری را برای سریال Masters of the Air منتشر کرده است. سریال «اربابان آسمان» جدیدترین اثر به تهیه‌کنندگی استیون اسپیلبرگ و تام هنکس به شمار می‌رود که به نحوی ادامه راه سریال Band of Brothers و The Pacific به شمار می‌رود و داستانی از جنگ جهانی دوم را […]

نبردهای هوایی مهیج در تریلر سریال Masters of the Air علی محمدپناه ۱۹ آبان ۱۴۰۲ - 09:00