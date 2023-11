اگرچه استودیوی اسلج‌همر گیمز (Sledgehammer Games) در بیانیه‌ای اعلام کرده است که به Call of Duty: Modern Warfare 3 افتخار می‌کند، اما گزارش‌ها به توسعۀ عجله‌ای و شلوغی بیش از حد پروسۀ ساخت اشاره دارند.

طبق گزارش جدید منتشر شده از سوی جیسون شرایر (Jason Schreier) در وبسایت بلومبرگ (Bloomberg)، اکتیویژن همواره Call of Duty: Modern Warfare 3 را به عنوان یک بازی پریمیوم برنامه‌ریزی کرده بود، اما بسیاری از توسعه‎‌دهندگان آن باور داشتند که روی یک DLC برای Call of Duty: Modern Warfare 2 کار می‌کنند. یکی از دلایل واضح آن است که بخش داستانی آن نصف کمپین سایر بازی‌های سری بوده و تنها در ۱۶ ماه ساخته شده است. این تمام موضوع نیست. در ابتدا به توسعه‌دهندگان ارشد بازی در استودیوی اسلج‌همر گیمز گفته بودند یک Modern Warfare اسپین-آف با مقیاس کوچک‌تر بسازند که در مکزیک روایت می‌شود، زیرا بازی Treyarch تا ۲۰۲۴ تاخیر خورده بود. این برنامه‌ها در تابستان سال گذشته تغییر کرد، زمانی که اکتیویژن تصمیم گرفت داستان را ریبوت و آن‌ها را به ساخت یک ادامۀ کامل برای MW 2 مجبور کند. این موضوع برای استودیویی که پیش از این برای توسعۀ Call of Duty: Vanguard نیز کرانچ شدیدی متحمل شد، بسیار سنگین بود.

شاید برخی از مخاطبین بگویند که این موضوع اهمیت ندارد چرا که تقریباً تمامی استودیوهای دیگر اکتیویژن به ساخت بازی کمک می‌کنند. اما این موضوع برعکس تصورات همه چیز را بدتر کرده است. طبق صحبت‌های شرایر، بسیاری از توسعه‌دهندگان گفته‌اند که می‌بایست برای هر تغییری از استودیوی اینفینیتی وارد (Infinity Ward) اجازه بگیرند که پروسۀ ساخت را خسته‌کننده و مسیر خلاقیت را محدودتر کرده بود. صبر کردن برای دریافت بازخورد یک استودیوی دیگر و مشکلات متعددی که این قضیه ایجاد می‌کرد، روی توسعه تاثیرگذار بود.

گویا Modern Warafre 3 بیش از آن که قربانی عملکرد ضعیف توسعه‌دهندگان باشد، حاصل تصمیم‌گیری‌های غلط اعضای ارشد اکتیویژن و اجبار به حفظ عرضۀ سالانۀ سری است.