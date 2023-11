استودیو مارول به دنبال پایان اعتصابات بازیگران، تاریخ اکران فیلم‌های فاز پنجم دنیای سینمایی خودش را تغییر داده است. جدیدترین فیلم استودیو مارول یعنی فیلم The Marvels این هفته به روی پرده سینماها می‌آید و در ادامه سال ۲۰۲۳ میلادی نیز فصل دوم انیمیشن سریالی What If روی سرویس آنلاین دیزنی پلاس پخش خواهد شد. […]

مارول تاریخ اکران فیلم‌های فاز پنجم خودش را تغییر داد علی محمدپناه ۱۹ آبان ۱۴۰۲ - 11:30