انتشار تریلر رسمی از لایو اکشن Avatar: The Last Airbender

نخستین تریلر از لایو اکشن تلویزیونی Avatar: The Last Airbender ساخته کمپانی نتفلیکس منتشر شده که حاوی سکانس‌های جذابی می‌باشد.

پس از آن که امسال کمپانی نتفلیکس با لایو اکشن One Piece (وان پیس) موفقیت غیرمنتظره‌ای را رقم زد و طرفداران دنیای انیمه را شگفت‌زده نمود، حال نوبت به پخش اثر متفاوتی رسیده که طرفداران مدیوم انیمیشن سال‌ها برای مشاهده آن انتظار کشیده‌اند. لایو اکشن Avatar: The Last Airbender (آواتار: آخرین بادافزار) که توسط آلبت کیم تدارک دیده شده و امید می‌رود که بتواند محصول فاجعه‌بار سال ۲۰۱۰ میلادی به کارگردانی ام. نایت شیامالان را جبران نماید.

در این سریال پرهزینه نتفلیکس شاهد ماجراجویی‌های پسری به نام آنگ هستیم که از توانایی کنترل هوا در دنیایی جنگ‌زده بهره می‌برد. دنیایی که در آن ۴ عنصر آب، خاک، هوا و آتش از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و مسبب جنگی خانمان‌سوز میان مردم این سرزمین شده است.

حال برای نخستین‌بار از تریلر رسمی این لایو اکشن رونمایی شده که در ادامه می‌توانید آن را مشاهده نمایید. تریلری که از سکانس‌هایی آشنا و هیجان‌انگیز بهره می‌برد.

مجموعه تلویزیونی Avatar: The Last Airbender با حضور بازیگرانی نظیر گوردون کورمیر، دالاس لیو و گیاوندیو تاربل برای پخش در تاریخ ۲۲ فوریه ۲۰۲۴ (۳ اسفند) برنامه ریزی شده است.

