به نظر می‌رسد که طرفداران برای دیدن فیلم Mufasa: The Lion King باید زمان بیشتری را منتظر بمانند چراکه اکران این اثر به تأخیر خورده است. فیلم Mufasa: The Lion King نسخه‌ای فرعی از فیلم The Lion King است، فیلمی که بر اساس انیمیشن محبوب و بسیار موفقی به همین نام محصول سال ۱۹۹۴ میلادی […]

اکران فیلم Mufasa: The Lion King به اواخر سال ۲۰۲۴ موکول شد علی محمدپناه ۱۹ آبان ۱۴۰۲ - 17:06