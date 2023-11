نقدها و نمرات فیلم The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes

نقدهای فیلم The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes منتشر شده و این اثر نمرات متوسطی از منتقدان گرفته است.

فیلم The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes جدیدترین اثر از کمپانی لاینزگیت به شمار می‌رود که پیش‌درآمدی برای مجموعه فیلم‌های «هانگر گیمز» یا «بازی‌های گرسنگی» است و در آن، تام بلیث، ریچل زگلر، پیتر دینکلیج و هانتر شیفر نقش‌آفرینی می‌کنند.

تاکنون ۴۱ نقد برای فیلم «بازی‌های گرسنگی: تصنیف پرندگان آوازخوان و مارها» در وب سایت راتن تومیتوز منتشر شده که امتیاز ۶۶ درصد را برای آن به همراه داشته است. در وب سایت متاکریتیک نیز امتیاز ۵۳ از صد برای این اثر سینمایی منتشر شده که بر اساس ۲۲ نقد منتشر شده برای آن است. در ادامه نظر برخی از منتقدان برتر جهانی درباره این اثر را مشاهده می‌کنید.

نظر منتقدان درباره فیلم The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes

راتن تومیتوز | ۴۱ نقد – امتیاز ۶۶ درصد

| ۴۱ نقد – امتیاز ۶۶ درصد متاکریتیک | ۲۲ نقد – امتیاز ۵۳ از صد

فیلم و سریال ، نمرات فیلم

The Hunger Games, The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes, نمرات فیلم

منبع متن: gamefa