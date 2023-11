علاقه هانتر شیفر برای ایفای نقش زلدا در فیلم Legend of Zelda

ستاره سریال Euphoria نسبت به خواسته طرفداران واکنش نشان داده و برای حضور در فیلم Legend of Zelda ابراز علاقه کرده است.

مجموعه بازی‌های افسانه زلدا را می‌توان به عنوان یکی از پرافتخارترین فرنچازهای تاریخ صنعت بازی‌های ویدیویی خطاب کرد تا حدی که آخرین نسخه منتشر شده تحت عنوان The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (افسانه زلدا: اشک های پادشاهی) موفق شده تا با کسب میانگین امتیاز ۹۶ به عنوان یکی از نامزدین بازی سال ۲۰۲۳ خود را به مخاطبین معرفی نماید. محبوبیتی که در نهایت سبب شده تا ساخت لایو اکشنی از آن در دستور کار قرار گرفته تا به ترتیب کارگردان و نویسنده فیلم‌های The Maze Runner (دونده مارپیچ) و Jurassic World (دنیای ژوراسیک) یعنی وس بال و درک کانولی سکان هدایت و نگارش فیلم‌نامه این پروژه را در همکاری با کمپانی نینتندو بر عهده داشته باشند.

قطعاً مهمترین خبر برای طرفداران افسانه زلدا، بازیگران ایفاگر نقش‌های لینک و زلدا هستند که فعلاً هیچ تصمیمی حول محور آن‌ها گرفته نشده است. با این حال به محض عمومی شدن خبر ساخت این لایو اکشن، طرفداران دست به کار شده و بازیگر مورد علاقه خود برای ایفای نقش شخصیت زلدا را تعیین کرده‌اند. هانتر شیفر که در فیلم و سریال‌هایی نظیر The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes (بازی‌های گرسنگی: تصنیف پرندگان آوازخوان و مارها) و Euphoria (سرخوشی) به ایفای نقش پرداخته، به عنوان گزینه محبوب طرفداران فرنچایز افسانه زلدا برگزیده شده است.

مسئله‌ای که سبب شده تا این بازیگر و مدل ۲۴ ساله آمریکایی نسبت به جو پیش آمده واکنش نشان داده و در اتفاقی جالب توجه، خود وی نیز جزو طرفداران فرنچایز Legend of Zelda از آب درآمده و ایفای نقش در لایو اکشن آن را امری جذاب خطاب کرده است. او اعلام کرده که:

چنین اتفاقی خیلی جذاب خواهد بود. شخصاً عاشق بازی‌های زلدا هستم و از کودکی تا به امروز به انجام نسخه‌های مختلفی از آن پرداخته‌ام. کسی چه می‌داند! می‌تواند اتفاق جالبی باشد.

اگرچه که هانتر شفر حرفه بازیگری را تازه آغاز کرده اما هنرنمایی او در مجموعه تلویزیونی Euphoria با تحسین بینندگان مواجه شده و می‌توان گفت که مسیر روشنی در پیش خواهد داشت. همچنین نباید از یاد ببریم که در عکس منتشر شده نیز می‌توان شباهت ظاهری او با شخصیت زلدا را مشاهده کرد که می‌تواند امتیاز مثبتی برای وی قلمداد شود.

شیگرو میاموتو یکی از مغز متفکران مورد احترام صنعت بازی‌های ویدیویی که به عنوان خالق فرنچایز افسانه زلدا محسوب می‌شود، در جدیدترین مصاحبه خود فاش کرده که چیزی حدود ۱۰ سال را در رویای ساخته شدن اقتباسی سینمایی از این مجموعه به سر برده و در همکاری با آوی آراد، تهیه‌کننده کمپانی سونی پیکچرز بر تولید این پروژه نظارت خواهد کرد تا از کیفیت آن و برآورده کردن انتظارات مخاطبین اطمینان حاصل نماید.

می‌دانم که برای تولید اقتباسی که طرفداران را ناامید نکند، با سختی و موانع بسیاری مواجه خواهیم شد. با در نظر گرفتن این سختی و چالش‌ها من چیزی حدود ۱۰ سال را در رویای ساخته شدن این اقتباس گذرانده‌ام. همانگونه که با آوی آراد صحبت کرده‌ام، به مانند بازی‌های این فرنچایز، باید زمان بسیار زیادی را صرف کرد تا به آن چیزی که رضایت داریم برسیم. به همین سبب نیز نیاز به حامیانی داریم که بتوانند تا آخرین مرحله از پروسه تولید سازندگان را همراهی کرده و از آن‌ها حمایت نمایند. برای تولید اقتباس سینمایی از افسانه زلدا ما گروهی را گرد یکدیگر جمع کردیم تا نسبت به کیفیت نهایی آن اطمینان داشته باشیم و خود کمپانی نینتندو نیز به عنوان اسپانسر اصلی در تولید آن مشارکت خواهد داشت.

تولید اقتباس‌های سینمایی و تلویزیونی از عناوین بازی‌های ویدیویی با ریسک و چالش‌های پر فراز و نشیبی همراه بوده و در اکثر مواقع شاهد ساخت پروژه‌های ناامید کننده‌ای بودیم که نه تنها هیچ رنگ و بویی از ماهیت اصلی بازی‌ها نبرده بودند، بلکه حتی در جلب نظر مخاطبین عادی نیز ناموفق ظاهر شدند. باید صبر کرد و دید که حساسیت‌های کمپانی نینتندو و شخص شیگرو میاماتو در قبال فرنچایز محبوبشان یعنی Legend of Zelda می‌تواند کیفیت نهایی لایو اکشن آن را تضمین نماید یا خیر!

در نهایت نیز هانتر شیفر چه در بحث بازیگری و چه از جنبه ظاهری، می‌تواند گزینه مناسبی برای ایفای نقش شخصیت زلدا در نظر گرفته شود که سر و صدای بسیاری را در شبکه‌های مجازی به راه انداخته است. این که خود شخصاً به عنوان یکی از طرفداران این فرنچایز به شمار می‌رود نیز امتیاز مثبتی برایش محسوب می‌شود. با این حال تصمیم‌ گیرنده نهایی، تهیه‌کنندگان این لایو اکشن بوده و تا اعلامیه رسمی آن‌ها نمی‌توان حضور هانتر شیفر و یا هر بازیگر دیگری را قطعی دانست.

منبع: اسکرین‌رنت