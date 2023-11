ماسایوشی یوکویاما (Masayoshi Yokoyama)، تهیه‌کننده مجموعه Yakuza/Like a Dragon، هشدار می‌دهد: «اگر به طور مداوم آن را بازی کنید، بیمار می‌شوید و تنها با یک یا دو شب تمام نمی‌شود».

به نظر می‌رسد مردم بر سر این موضوع که می‌خواهند بازی‌هایشان حجم عظیمی از محتوا داشته باشند یا خیر، هیچ‌گاه به توافق نمی‌رسند، اما سری Yakuza/Like a Dragon معمولاً از فرنچایزهایی بوده که همواره تجربه‌های طولانی و جذابی را ارائه می‌دهد.

گرچه عنوان اسپین‌آف‌ای که به تازگی منتشر شد، یعنی Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name، مشخصاً بازی کوتاه‌تری نسبت به اکثر برادران خود بود، اما قسمت بعدی سری (Like a Dragon: Infinite Wealth) از این قاعده پیروی نخواهد کرد.

ماسایوشی یوکویاما، تهیه کننده این سری، در مصاحبه‌ای که اخیراً با گیم واچ (Game Watch) داشته، عنوان Like a Dragon: Infinite Wealth را یک بازی «در کلاس هیولا» خوانده و گفته از هر چیزی که استودیوی ریو گا گوتوکو (Ryu Ga Gotoku) در گذشته ساخته است، طولانی‌تر خواهد بود، تا جایی که اگر سعی کنید آن بدون وقفه تجربه کنید، «بیمار خواهید شد».

Gaiden نه چندان زیاد، اما Infinite Wealth یک بازی در کلاس هیولا است و از هر چیزی که تاکنون ساخته‌ایم طولانی‌تر خواهد بود. اگر دائماً به سراغ آن بروید، بیمار خواهید شد و تنها با یک یا دو شب تمام نمی‌شود. این بدان معنی است که بسیاری از مردم در انجام بازی تردید خواهند کرد یا در نهایت آن را در طاقچه اتاق خود نگه می‌دارند. من احتمال چنین نتیجه غم‌انگیزی را می‌دادم، بنابراین فکر کردم باید همه را به اندازه کافی برای بازی هایپ کنیم. ما باید مردم را وادار کنیم تا بازی را در حدود یک هفته یا یک ماه به اتمام برسانند، حتی اگر به قیمت سلامتی آن‌ها تمام شود، به همین دلیل این وظیفه ما به عنوان سازندگان است که آنقدر محتوا تولید کنیم تا خودمان نیز در مورد آن هیجان‌زده شویم. من در یکی دو سال گذشته به این فکر می‌کردم که برای بازی‌ای مانند Like a Dragon: Infinite Wealth، باید جشنواره‌ای برگزار کنیم. بی‌ادبانه است که خیلی زود از پشتیبانی این بازی طولانی دست بکشیم. ماسایوشی یوکویاما (Masayoshi Yokoyama)

البته این سری در گذشته نیز بازی‌های غیرعادی و بزرگ کمی نداشته است. به عنوان مثال، Yakuza: Like a Dragon و Yakuza 5 احتمالاً از طولانی‌ترین بازی‌های فرنچایز هستند و هر دو بسته به سبک بازی شما می‌توانند ۸۰ تا ۱۰۰ ساعت طول بکشند. Like a Dragon: Infinite Wealth که حتی طولانی‌تر از آن دو بازی است، مطمئناً چشم‌اندازی جذاب خواهد داشت.

عنوان Like a Dragon: Infinite Wealth در تاریخ ۲۶ ژانویه ۲۰۲۴ (۶ بهمن ۱۴۰۲) برای PS5 ،Xbox Series X/S ،PS4 ،Xbox One و PC منتشر خواهد شد.

