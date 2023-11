شایعه: بازیگر نقش ابی در فصل دوم سریال The Last of Us مشخص شد

شایعه‌ها حاکی از آن هستند که کیتلین دیور قرار است نقش ابی را در فصل دوم سریال The Last of Us بازی کند.

سریال «آخرین بازمانده از ما» اثری از شبکه اچ‌بی‌او به شمار می‌رود که بر اساس یکی از محبوب‌ترین بازی‌های چند سال اخیر ساخته شده و فصل اول آن نیز موفقیت بسیار زیادی کسب کرد و بیشتر آن به نیز به خاطر کاراکترهای جذاب و داستان‌سرایی جالبش بوده است.

فصل اول سریال «آخرین بازمانده از ما» توانسته به خوبی شخصیت‌های جوئل و الی را به تصویر بکشد و داستان آن‌ها را به نمایش در بیاورند و این در حالی است که طرفداران به خوبی می‌دانند که فصل دوم سریال قرار است داستان بازی دوم را به تصویر بکشد که با حضور شخصیتی به نام ابی خواهد بود.

