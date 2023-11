به جرأت می‌توان گفت یکی از مسن‌ترین و باسابقه‌ترین فرنچایزها در دنیای بازی‌های ویدیویی، مجموعه بلند Call of Duty است. خاطرات شیرین دوره Modern Warfareهای قدیمی و اولین قسمت‌های ندای وظیفه را تقریبا از زبان همه گیمرها می‌توان شنید. و حتی هنوز هم هستند افرادی که ندای طرفداریِ دو آتشه این شوتر اول شخص را سر می‌دهند.

با وجود چنین مواردی، متاسفانه Call of Duty در مسیر خود لغزش‌ها و گمراهی‌هایی را تجربه کرده؛ اشتباهاتی منحوس که عاقبت منجر به افتادن ندای وظیفه از جاده اصلی به جاده خاکی شدند و کمپین‌ها حال و هوای سالم خود را از دست دادند.

با ما همراه باشید تا ۱۰ اشتباه فرنچایز را با همدیگر مرور نماییم…

لطفا توجه داشته باشید که این اشتباهات تنها و تنها درباره کمپین‌های سری ندای وظیفه می‌باشد، نه بخش Multiplayer. همچنین، برخی ایرادات فنی ذکر شده مربوط به نسخه PC هستند.

۱. حذف Loadout در برخی قسمت‌های فرنچایز

آنالیز ، بازی ویدیویی ، مقالات بازی

Activision, Call of Duty, Call of Duty: Black Ops, Call of Duty: Black Ops 3, Call of Duty: Ghosts, Call of Duty: Infinte Warfare, Call of Duty: Modern Warfare 2, Call of Duty: Modern Warfare 3, Call of Duty: Vanguard, Call of Duty: World War 2, Microsoft

منبع متن: gamefa