آخر هفته چه فیلم و سریالی ببینیم؟ از The Creator تا The Killer علی محمدپناه ۲۵ آبان ۱۴۰۲ - 10:00

این هفته قرار است به معرفی فیلم The Creator، فیلم The Killer و همچنین سریال A Murder at the End of the World بپردازیم. دیوید فینچر از جمله فیلمسازان برجسته به شمار می‌رود که تا به امروز توانسته آثار بسیار درخشان و برجسته‌ای را برای طرفداران به ارمغان بیاورد، آثاری که اغلب آن‌ها در ژانر مهیج و رازآلود بودند و توانستند داستان‌های جذاب، گیرا و خیره‌کننده‌ای را برای طرفداران این ژانرها به ارمغان بیاورند. جدیدترین ساخته وی یعنی فیلم «قاتل» نیز در همین ژانر است و بدون شک، انتظار و هایپ در بین طرفداران برای آن بسیار زیاد است. در ادامه بیشتر از این اثر سینمایی تازه خواهیم گفت. در ادامه این مطلب از سری مطالب «آخر هفته چه فیلم و سریالی ببینیم» نیز به فیلم تازه منتشر شده «کریتور» خواهیم پرداخت، فیلمی علمی تخیلی که وابسته به فرنچایزهای بزرگ نیست و توانسته داستانی اورجینال را برای مخاطبان به نمایش در بیاورد. این اثر به نویسندگی و کارگردانی گارث ادواردز است و در پایین با آن بیشتر آشنا می‌شویم. در انتهای این مطلب نیز به معرفی سریال «قتلی در انتهای جهان» محصول شبکه اف ایکس خواهیم پرداخت. همراه با ما باشید. فیلم The Creator فیلم The Creator عوامل سازنده: فیلم «کریتور» اثری در ژانر علمی تخیلی و اکشن به شمار می‌رود که به کارگردانی گارث ادواردز است. خود گارث ادواردز نیز علاوه بر اینکه سکان کارگردانی را در دست داشته، فیلم‌نامه این اثر را قلم زده است. داستان و بازیگران: فیلم «کریتور» با بازی جان دیوید واشنگتن، استورگیل سیمپسون، کن واتانابه، جما چن و آلیسون جنی است. اتفاقات فیلم «کریتور» در سال ۲۰۷۰ میلادی جریان دارد، آن هم ۱۵ سال پس از اینکه انفجاری هسته‎ای در لس آنجلس رخ داد و جنگی علیه یک هوش مصنوعی شکل گرفت. در همین راستا نیز یک مأمور سابق نیروهای ویژه به خدمت گرفته می‌شود تا کریتور را پیدا و بکشد، کسی که سلاح قدرتمند و مرموزی را ساخته که قادر به پایان دادن به جنگ است. این اثر سینمایی با بودجه ۸۰ میلیون دلاری ساخته شده است. آیا فیلم «کریتور» ارزش دیدن دارد؟ فیلم «کریتور» اثری تازه از گارث ادواردز به شمار می‌رود و باید گفت که ادواردز توانسته به‌خوبی از پس کارگردانی این اثر سینمایی بر بیاید و سکانس‌های اکشن جذابی را برای نمایش بگذارد. این در حالی است که جلوه‌های ویژه فیلم نسبتاً خوب هستند و فیلم‌برداری آن نیز توانسته صحنه‌های جذابی را به نمایش در بیاورد. با این حال، انتقادهایی نسبت به فیلم‌نامه و موضوعات این اثر وارد است. فیلم «کریتور» از لحاظ بصری بسیار درخشان است و سرشار از جنبه‌های تماشایی است و در کل، فیلم علمی تخیلی به موقع و با بازی درخشان بازیگران است که حتی با وجود اینکه فاقد آن جوهره لازم در داستانش است، در لحظه رضایت‌بخش احساس می‌شود و می‌توان از تماشای آن لذت برد. بدون شک، تماشای اثر علمی تخیلی اورجینالی حتی با وجود اینکه فیلم‌نامه آن مشکلاتی دارد، برای مخاطبان به‌خصوص طرفداران این ژانر دلنشین است. فیلم The Killer فیلم The Killer عوامل سازنده: فیلم «قاتل» اثری در ژانر مهیج و اکشن به شمار می‌رود که دیوید فینچر سکان کارگردانی آن را در دست داشته و فیلم‌نامه آن را نیز اندرو کوین واکر بر اساس مجموعه رمان گرافیکی فرانسوی‌ای به همین نام نوشته الکسیس نولنت نوشته است. داستان و بازیگران: فیلم «قاتل» با بازی مایکل فازبندر در نقش اصلی است و در کنار او نیز بازیگران دیگری همچون آرلیس هاوارد، چارلز پارنل، کلی اومالی، سالا بیکر، سوفی شارلوت و تیلدا سوئینتون نقش‌آفرینی می‌کنند. فیلم «قاتل» داستانی آدمکشی را دنبال می‌کند که پس از اینکه یکی از مأموریت‌هایش به اشتباه پیش می‌رود و نمی‌تواند هدف خودش را نابود کند، درگیر تعقیب و گریزی بین‌المللی به نقاط مختلف جهان می‌شود. آیا فیلم «قاتل» ارزش دیدن دارد؟ دیوید فینچر در فیلم «قاتل» بار دیگر توانسته اثر مهیج گیرا و شیکی را ارائه بدهد، اثری که واقعاً با نقش‌آفرینی درخشان و برجسته مایکل فازبندر در نقش اصلی مطابقت دارد. مطمئناً کسانی که آثار دیوید فینچر را دنبال می‌کنند و از تعلیق‌های بسیار زیاد به نمایش در آمده در آثار وی لذت می‌برند، از تماشای این فیلم تازه نیز خشنود خواهند شد. با این حال، کسانی که به دنبال اکشن‌های سریع و انفجاری در این اثر هستند، باید انتظارات خودشان را تغییر بدهند چراکه این اثر از آن دسته آثار نیست و بیشتر روی جنبه‌های تنش و تعلیق متمرکز است. سریال A Murder at the End of the World عوامل سازنده: سریال «قتلی در انتهای دنیا» که در ابتدا با عنوان Retreat معرفی شده بود، سریالی درام، مهیج و روان‌شناختی به شمار می‌رود که در قالب مینی سریال توسط بریت مارلینگ و زل بتمانگلیج برای شبکه اف ایکس ساخته شده است. این دومین همکاری این دو پس از ساخت سریال The OA است. داستان و بازیگران: سریال «قتلی در انتهای دنیا» داستان کارآگاه آماتوری با بازی اما کورین را دنبال می‌کند که تلاش دارد قتلی را حل کند، قتلی که در آسایشگاهی دور افتاده اتفاق افتاده است. از جمله دیگر بازیگران حاضر در این اثر می‌توان به خود بریت مارلینگ، کلایو اوون و هریس دیکینسون اشاره کرد. آیا سریال «قتلی در انتهای دنیا» ارزش دیدن دارد؟ سریال «قتلی در انتهای دنیا» در عین اینکه گیج‌کننده به نظر می‌رسد، فریبنده نیز است و بدون شک اثری ارزشمند و جذاب برای کسانی است که از داستان‌سرایی بی‌نظیر بریت مارلینگ و زل بتمانگلیج لذت می‌برند. این سریال به صورت مینی سریال است و هفت قسمت بیشتر ندارد و بدون شک، طرفداران آثار رازآلود و معمایی می‌توانند با تماشای آن اوقات خوشی را پشت سر بگذرانند. در این مطلب از سری مطلب «آخر هفته چه فیلم و سریالی ببینیم» به سراغ معرفی فیلم «کریتور» از گارث ادواردز، فیلم «قاتل» از دیوید فینچر و همچنین سریال «قتلی در انتهای دنیا» از شبکه اف ایکس رفتیم. نظر شما درباره این آثار چیست؟

