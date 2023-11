پس از مدت‌ها انتظار زمان آغاز پروسه فیلم‌برداری فصل دوم سریال جذاب و تماشایی The Last of Us اعلام شده است.

امسال برای مخاطبین بازی‌های ویدیویی و طرفداران استودیو ناتی داگ با اتفاق خوشایندی همراه بود؛ زیرا شاهد پخش فصل نخست سریال اقتباسی The Last of Us (آخرین بازمانده از ما) از سوی شبکه HBO با هنرنمایی پدرو پاسکال و بلا رمزی بودیم که با موفقیت‌های بسیاری همراه شد تا حدی که فصل دوم آن به سرعت چراغ سبز تولید گرفت. فصلی که به سبب اعتصابات بازیگران و نویسندگان، تولید آن با تاخیر قابل توجهی روبرو بوده است.

حال که خوشبختانه اعتصابات در حال پایان یافتن می‌باشد، می‌توانیم شاهد اخبار هیجان‌انگیزی حول محور فصل دوم این سریال پسا-آخرالزمانی و درام باشیم. فصل دومی که در مرحله پیش تولید به سر برده و طبق گزارش جدید منتشر شده، به صورت رسمی از ماه ژانویه ۲۰۲۴ (دی) فیلم‌برداری‌اش در شهر ونکوور کشور کانادا آغاز خواهد شد.

آغاز پروسه تولید این اجازه را به تیم پشت صحنه خواهد داد تا بازیگران جدید داستان را به مخاطبین معرفی نمایند. مهمترین بازیگری که طرفداران این فرنچایز منتظر رونمایی از آن هستند، به شخصیت ابی مربوط می‌شود که نقش قابل توجهی در جریان وقایع فصل دوم خواهد داشت.

فعلاً تاریخ پخشی برای فصل دوم سریال The Last of Us اعلام نشده و باید تا انتشار اطلاعات جدید از سوی شبکه HBO منتظر ماند و دید که کریگ مازن و نیل دراکمن چه برنامه‌هایی برای ماجراجویی‌های جدید جوئل و الی خواهند داشت.

منبع: کولایدر