قسمت دوم Shang-Chi ساخته خواهد شد

دستین دنیل کرتون از سمت خود به عنوان کارگردان Avengers: The Kang Dynasty کناره‌گیری کرد تا سکان هدایت پروژه‌های دیگری از دنیای سینمایی مارول را بر عهده داشته باشد.

فیلم Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (شانگ چی و افسانه ده حلقه) یکی از بهترین و متفاوت‌ترین پروژه‌های دنیای سینمایی مارول به شمار می‌رود که به کارگردانی و نویسندگی دستین دنیل کرتون در سال ۲۰۲۱ میلادی به عنوان بخشی از فاز چهارم MCU اکران شد و فروشی بالغ بر ۴۳۰ میلیون دلار را در بحبوحه همه‌گیری ویروس کرونا بدست آورد. موفقیتی که سران استودیو مارول را مجاب کرد تا وظیفه تولید فیلم مورد انتظار Avengers: The Kang Dynasty (انتقام‌جویان: سلسله کانگ) را بر عهده این کارگردان آمریکایی قرار دهند.

با این حال طبق تازه‌ترین گزارش خبرگزاری ددلاین، دستین دنیل کرتون از سمت خود در قبال پروژه Avengers: The Kang Dynasty کناره‌گیری کرده تا با خیالی آسوده وظیفه ساخت مجموعه تلویزیونی Wonder Man (مرد شگفت‌انگیز) و فیلم Shang-Chi 2 را بر عهده داشته باشد. این گزارش همچنین فاش می‌کند که دستین دنیل کرتون علاقه‌مند به همکاری ادامه‌دار با استودیو مارول بوده و مشکلی بین آن‌ها وجود نداشته است.

فیلم Avengers: The Kang Dynasty از اهمیت ویژه‌ای در دنیای سینمایی مارول برخوردار می‌باشد که برای اکران در سال ۲۰۲۶ میلادی در نظر گرفته شده است. با توجه به این که تا آن زمان بین ۲ فیلم از انتقام‌جویان ۷ سال فاصله خواهد افتاد، استودیو مارول باید بتواند تا بهترین کیفیت ممکن را برای مخاطبینش به ارمغان بیاورد؛ مخصوصاً با توجه به شرایط سال‌های اخیر MCU که اکثر پروژه‌های سینمایی و تلویزیونی آن‌ها ناامید کننده ظاهر شده و فیلم جدید انتقام‌جویان تحت هیچ شرایطی نباید با شکست مواجه شود.

باید صبر کرد و دید که واکنش استودیو مارول به این کناره‌گیری چه بوده و چه کارگردانی جایگزین دستین دنیل کرتون خواهد شد تا پروژه چالش‌برانگیز Avengers: The Kang Dynasty را هدایت نماید.

منبع: ددلاین