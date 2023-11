آمار فروش Marvel’s Spider-Man 2 و Super Mario Bros. Wonder نمی‌تواند تاثیر عرضه Call of Duty در ماه نوامبر را جبران کند.

مصرف‌کنندگان آمریکایی در ماه اکتبر ۴.۰۴ میلیارد دلار برای بازی هزینه کرده‌اند که نسبت به سال قبل ۵ درصد کاهش را نشان می‌دهد. این اولین کاهش در صنعت بازی‌های ویدیویی از زمان کاهش ۵ درصدی دیگری در ماه آوریل است.

بخش قابل توجه‌ای از این کاهش ناشی از تغییر در تاریخ انتشار سری Call of Duty بود. سال گذشته، آمار ماه اکتبر از عرضه بسیار پرفروش Call of Duty: Modern Warfare 2 حکایت داشت، در حالی که امسال Call of Duty: Modern Warfare 3 در ماه نوامبر منتشر شد.

ماه اکتبر سال جاری میلادی، با وجود شش بازی در لیست ده نرم‌افزار برتر، همچنان به عنوان یکی از پرفروش‌ترین ماه‌های سال شناخته می‌شود. Marvel’s Spider-Man 2 مقام اول را به خود اختصاص داد و Super Mario Bros. Wonder را به رتبه دوم رساند، اگرچه مقایسه آن‌ها بدین صورت خیلی دقیق نیست، زیرا Circana فروش دیجیتالی عناوین فرست پارتی نینتندو را گزارش نمی‌کند.

در مورد دیگر نسخه‌های بزرگ جدید، Assassin’s Creed: Mirage مقام سوم را کسب کرد، در حالی که UFC 5 ،NHL 24 و Sonic Superstars به ترتیب در جایگاه‌های هفتم، هشتم و نهم قرار گرفتند. بر اساس اعداد و ارقام Circana، بازی Marvel’s Spider-Man 2 در حال حاضر چهارمین بازی پرفروش سال است، البته پس از Hogwarts Legacy ،The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom و Madden NFL 24.

یکی از عناوین جدیدی که در این جدول قرار نگرفته، نسخه پلی استیشن بازی رایگان Roblox است که به گفته Circana در میان تمام عناوین پلی استیشن ۵ برای کاربران فعال ماهانه، پس از Call of Duty: Modern Warfare 2 ،Fortnite و Marvel’s Spider-Man 2 در رتبه چهارم قرار دارد.

اخبار بازی ، بازی ویدیویی

Video games

منبع متن: gamefa