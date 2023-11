گروه امبریسر (Embracer Group) در راستای تجدید ساختار این کمپانی، ۹۰۰ نفر از کارمندان خود را در سه ماهه دوم سال مالی این شرکت که در انتهای سپتامبر امسال به پایان رسید، اخراج کرده است.

این کمپانی سوئدی در ژوئن امسال اعلام کرد که در حال اجرای یک طرح بازسازی است که شامل تعطیلی استودیوها و لغو برخی از پروژه‌ها می‌شود. از آن زمان گروه Embracer استودیوهایی مانند وولیشن (Volition)، توسعه‌دهنده سری Saints Row و Campfire Cabal را تعطیل کرده است. همچنین بنا به گزارش‌ها، استودیوهای دیگری مانند Gearbox، سازنده سری Borderlands، برای فروش گذاشته شده است.

گروه Embracer همچنین در شرکت‌هایی مانند Gearbox Publishing، کریستال داینامیکس (Crystal Dynamics)، سازنده فرنچایز Tomb Raider، استودیوی Beamdog، سازنده ریمیک Knights of the Old Republic و چند استودیوی دیگر تعدیل نیرو انجام داده است.

لارس وینگفورس (Lars Wingefors)، مدیرعامل و یکی از بنیانگذاران گروه Embracer، امروز در طی ارائه گزارش درآمد سه ماهه دوم سالی مالی این شرکت به موضوع اخراج‌ها پرداخت و اشاره کرد که بر ۵ درصد از نیروی کار تاثیر گذاشته است.

قبل از اینکه به جزئیات تجاری گزارش سه ماهه دوم خود بپردازیم، می‌خواهم این کنفرانس را با تشکر شخصی از ۹۰۰ نفری که Embracer را در سه ماهه دوم ترک کردند، شروع کنم. همانطور که امروز خواهید شنید، ما مصمم هستیم تا Embracer را به یک شرکت لاغرتر، اما قوی‌تر تبدیل کنیم. با این اوصاف، برای من دردناک است که شما باید گروه را ترک کنید و ما تمام تلاش خود را برای حفظ مشاغل بدون تغییر آنچه باید به دست آوریم، انجام داده‌ایم و انجام می‌دهیم. افراد ما همان ساختار Embracer هستند. برای من شخصاً بسیار مهم است که این برنامه با شفقت، احترام و صداقت انجام شود.

از سوی دیگر، گزارش‌های اخیر حاکی از آن است که استودیوی Free Radical Design، سازنده سری TimeSplitters و یکی از زیرمجموعه‌های گروه Embracer، در خطر تعطیل شدن قرار دارد.

