اولین تریلر از سریال Percy Jackson and the Olympians علی محمدپناه ۲۵ آبان ۱۴۰۲ - 21:00

به تازگی سرویس آنلاین دیزنی پلاس تریلری را برای سریال Percy Jackson and the Olympians منتشر کرده است. سریال Percy Jackson and the Olympians اقتباس سریالی تازه‌ای بر اساس مجموعه رمان‌های پرفروشی به همین نام نوشته ریک ریوردان است که فیلمبرداری هشت قسمت از فصل اول آن حدود هشت ماه طول کشیده است و حالا نیز پس از مدت‌ها اولین تریلر رسمی از آن منتشر شده است. با نزدیک شدن به زمان پخش این سریال تازه، سرویس آنلاین دیزنی پلاس سرانجام اولین تریلر را برای آن منتشر کرده که در ادامه می‌توانید آن را مشاهده یا دانلود کنید. در این تریلر تازه، سالی جکسون با بازی ویرجینیا کول به پسرش پرسی با بازی واکر اسکوبل می‌گوید که نام او را بر اساس قهرمانی یونانی به نام پرسئوس گذاشته است. دانلود ۷۲۰ دانلود ۱۰۸۰ تریلر تازه منتشر شده برای سریال Percy Jackson and the Olympians نه تنها پرسی و مادرش را به مخاطبان معرفی می‌کند، بلکه کاراکترهای دیگری که در این اثر حضور دارند را نیز به تصویر می‌کشد و همچنین نیم نگاهی از هیولاها و قهرمانان اساطیر یونان را ارائه می‌کند. از جمله بازیگرانی که در سریال Percy Jackson and the Olympians حضور دارند می‌توان به جسیکا پارکر کندی، توبی استفنز، لنس ردیک، لیا جفریس و لین منوئل میراندا اشاره کرد. پخش فصل اول سریال Percy Jackson and the Olympians از تاریخ ۲۰ دسامبر سال ۲۰۲۳ میلادی (چهارشنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۲) از سرویس آنلاین دیزنی پلاس شروع خواهد شد. منبع: comicbook

