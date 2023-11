انتشار تریلر فیلم کمدی و عاشقانه Anyone But You با حضور سیدنی سوئینی

تریلر جدیدی از فیلم کمدی و عاشقانه Anyone But You منتشر شده که حول محور رابطه عاطفی غیرمنتظره میان ۲ دوست قدیمی جریان دارد.

سیدنی سوئینی و گلن پاول با یکدیگر وارد همکاری شده‌اند تا فیلم کمدی و درام Anyone But You (هرکسی به جز تو) را با درجه سنی بزرگسال برای سینماگران به ارمغان بیاورد. اثری سینمایی به کارگردانی ویل گلوک که توسط کمپانی کلمبیا پیکچرز ساخته شده است.

در این فیلم با ۲ هم‌دانشگاهی سابق آشنا می‌شویم که پس از سال‌ها باری دیگر با یکدیگر ملاقات کرده که البته چشم دیدن همدیگر را ندارند. با این حال شرایط برخلاف انتظارات آن‌ها پیش رفته و رابطه عاطفی غیرمنتظره‌ای بینشان شکل می‌گیرد که زندگی آن‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

در ادامه می‌توانید تریلر این فیلم را مشاهده نمایید.

فیلم Anyone But You برای اکران در تاریخ ۲۲ دسامبر (۱ دی) برنامه ریزی شده است.

منبع: کامیک‌بوک