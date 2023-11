یکی از کارمندان سابق نینتندو (Nintendo) که برای این شرکت در ژاپن کار می‌کرد، می‌گوید که این شرکت برای «مردم متوسط یک جهنم» خواهد بود.

کویچی میورا (Koichi Miura) هنرمندی است که از سال ۱۹۹۹ در این صنعت کار می‌کند. او قبلاً برای باندای نامکو (Bandai Namco) روی عناوینی همچون Ridge Racer V ،R: Racing Evolution و Time Crisis 5 کار کرده است و در محصولاتی همچون Kingdom Hearts HD II.8 و Kingdom Hearts 3 با شرکت اسکوئر انیکس (Square Enix) همکاری داشته.

میورا به عنوان یک هنرمند منظره در بازی The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom شناخته می‌شود، اما همانطور که توسط Automaton گزارش شده، او اخیراً در پلتفرم اجتماعی X (توئیتر سابق) پستی منتشر کرد و گفت که شرکت را ترک کرده، زیرا فکر می‌کند این کمپانی فقط برای افرادی مناسب است که استعدادی غیرعادی در توسعه بازی داشته باشند. کویچی میورا:

نینتندو یک شرکت باورنکردنی است، اما من آن را به دیگران توصیه نمی‌کنم. این شرکت مثل بهشتی برای نابغه‌ها و ابرانسان‌ها بود، اما برای آدم‌های معمولی‌ای مثل من، یک جهنم به شمار می‌رفت. با این حال و به لطف این موضوع، توانستم بفهمم که برای این نقش مناسب نیستم و اعتماد به نفس لازم برای دنبال کردن اهداف دیگر را پیدا کردم. این بزرگ‌ترین دستاوردی بود که کار در نینتندو برایم به ارمغان آورد. من حتی یک پشیمانی هم ندارم که چرا آرزوی کار کردن در آنجا، به دست آوردن شغل و در نهایت ترک آن شرکت را داشته‌ام.

برای جلوگیری از هرگونه سوءتفاهم، میورا تکرار کرد که احساس می‌کند نینتندو «یک شرکت واقعاً خوب» است، «کارکنان فوق‌العاده‌ای دارد» و «متعجب است که ‌آن‌ها می‌توانند چنین محصولات عالی‌ای را یکی پس از دیگری تولید کنند».

میورا در توییتی جداگانه به اشتراک گذاشت که بین سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۵ کمتر از ۴۰۰۰۰ دلار در باندای نامکو درآمد داشته، بیش از ۴۶۰۰۰ دلار در اسکوئر انیکس درآمد داشته و زمانی که در سال ۲۰۱۹ به نینتندو نقل مکان کرد شروع به کسب درآمد بیش از ۷۰۰۰۰ دلار کرد.

میورا خاطرنشان کرد که حقوق‌های صنعت بازی اغلب در ژاپن فاش نمی‌شوند، اما به عنوان یک فریلنسر دیگر به دنبال شغل دائمی نیست. او فکر می‌کند که فاش کردن اطلاعات حقوق خود برای دیگران مفید خواهد بود، به این امید که شرایط کاری و شفافیت را بهبود بخشد.

