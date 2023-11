تصویر آنگ و زوکو از لایو اکشن Avatar: The Last Airbender منتشر شد

لایو اکشن مورد انتظار Avatar: The Last Airbender ساخته کمپانی نتفلیکس تصویر جدیدی دریافت کرده است.

کمپانی نتفلیکس روزهای پر سر و صدایی را تجربه می‌کند. پس از موفقیت غیرمنتظره لایو اکشن One Piece (وان پیس) حال نوبت به پروژه پرهزینه دیگری رسیده که نیامده تمامی توجهات را به سمت خود معطوف کرده است. لایو اکشن Avatar: The Last Airbender (آواتار: آخرین بادافزار) که توسط آلبرت کیم تدارک دیده شده و نخستین تریلر آن با واکنش‌های مثبتی از سوی طرفداران مواجه گشته است.

حال نیز نتفلیکس تصویر جدیدی با حضور شخصیت‌های آنگ و زوکو منتشر کرده که به ترتیب توسط گوردون کورمیر و دالاس لیو هنرنمایی شده‌اند. تصویری که در ادامه می‌توانید آن را مشاهده نمایید.

Avatar: The Last Airbender, netflix, تلویزیون, سریال

منبع متن: gamefa