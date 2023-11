با توجه به اطلاعات منتشر شده از سوی PlaystationSize، نسخۀ PS5 بازی The Last of Us Part 2 روی پایگاه اطلاعاتی PS5 ثبت شده است. پیش از این نیز شایعه‌های مختلفی پیرامون نسخۀ ریمستر یا بهبود یافتۀ The Last of Us Part 2 وجود داشتند، اما حالا فایل آن روی PSN قرار گرفته است. هنوز […]

The Last of Us Part 2 در راه PS5 است محمد حسین کریمی ۲۶ آبان ۱۴۰۲ - 14:06