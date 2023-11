جدیدترین پوستر منتشر شده از فیلم مورد انتظار Aquaman and The Lost Kingdom، آکوامن را بر فراز دریا به تصویر می‌کشد. کمتر از ۴۰ روز تا انتشار فیلم مورد انتظار Aquaman and The Lost Kingdom (آکوامن و پادشاهی گمشده) و بسته شدن پرونده‌ی DCEU برای همیشه با این فیلم، بیش‌تر زمان باقی نمانده است و […]

پوستر جدیدی از فیلم Aquaman and The Lost Kingdom علی جلیلی ۲۶ آبان ۱۴۰۲ - 20:00