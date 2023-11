Deliver Us Mars که توسط استودیوی KeokeN Interactive توسعه یافته و ناشر آن Frontier Foundry بوده است، از تاریخ ۲۳ الی ۳۰ نوامبر (۲ الی ۹ آذر) به صورت رایگان در فروشگاه اپیک گیمز خواهد بود. بازی Deliver Us Mars که دنباله‌ی عنوان Deliver Us Moon محسوب می‌شود، یک اکشن ماجراجویی علمی-تخیلی اتمسفریک است که […]

بازی Deliver Us Mars عنوان رایگان بعدی فروشگاه اپیک گیمز است محسن رضوی فر ۲۶ آبان ۱۴۰۲ - 21:34