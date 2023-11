جدول فروش هفتگی بریتانیا؛ بازگشت Hogwarts Legacy به صدر

طبق داده‌های جدید Gfk، بازی Hogwarts Legacy به دلیل انتشار روی نینتندو سوییچ و همچنین تخفیفات جمعه سیاه (Black Friday) به صدر جدول فروش فیزیکی هفتگی بریتانیا بازگشته است.

به گفته‌ی کریستوفر درینگ (Christopher Dring) از Gamesindustry.biz، عنوان اکشن نقش‌آفرینی جهان باز Hogwarts Legacy پس از عناوین The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom و Super Mario Bros. Wonder سومین عرضه‌ی بزرگ یک بازی نینتندو سوییچ در سال ۲۰۲۳ در بریتانیا لقب گرفته است.

از سوی دیگر، بازی Call of Duty: Modern Warfare 3 که هفته گذشته در صدر جدول فروش فیزیکی بریتانیا قرار گرفت، با افتی ۴۱ درصدی در فروش هفتگی به رتبه دوم سقوط کرده است. در همین راستا، عناوین تازه منتشر شده‌ی Super Mario RPG و Bluey: The Video Game به ترتیب در جایگاه ششم و هفتم قرار گرفتند و طبق گفته‌ی کریستوفر درینگ، فروش فیزیکی آن ۱۰ درصد کمتر از Paper Mario: The Origami King بوده است.

تعدادی از بازی‌ها به لطف تخفیفات جمعه سیاه از افزایش فروش برخوردار شده‌اند که از جمله آن‌ها می‌توان به بازی‌هایی مانند EA Sports FC 24 ( با افزایش ۱۱۵ درصدی فروش) و Assassin’s Creed Mirage (با افزایش ۱۶۵ درصدی فروش) اشاره کرد. در همین حال، خارج از ۱۰ عنوان پرفروش فیزکی، بازی هایی مانند Final Fantasy 16، Resident Evil 4، The Last of Us Part 1، و Marvel’s Spider-Man: Miles Morales نیز پس از کاهش قیمت فروش خود را افزایش دادند و بازی‌هایی Forspoken و Gran Turismo 7 نیز به همین علت از فروش بیشتری برخوردار شده‌اند.

فهرست ۱۰ بازی پرفروش فیزیکی بریتانیا در هفته‌ی منتهی به ۱۸ نوامبر (۲۷ آبان) به شرح زیر است:

نام بازی رتبه این هفته رتبه هفته قبل Hogwarts Legacy ۱ ۸ Call of Duty: Modern Warfare 3 ۲ ۱ EA Sports FC 24 ۳ ۲ Marvel’s Spider-Man 2 ۴ ۴ Super Mario Bros Wonder ۵ ۳ Super Mario RPG ۶ ورودی جدید Bluey: The Video Game ۷ ورودی جدید Assassin’s Creed Mirage ۸ ۱۰ Nintendo Switch Sports ۹ ۶ Mortal Kombat 1 ۱۰ ۳۳