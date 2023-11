انتشار تصویر جدیدی از فیلم Kingdom of The Planet of The Apes

تصویر جدیدی از فیلم مورد انتظار Kingdom of The Planet of The Apes منتشر شده که کیفیت جلوه‌های بصری فیلم را به رخ می‌کشد.

با گذشت ۷ سال از حماسه سزار در فیلم War for the Planet of the Apes (جنگ برای سیاره میمون‌ها) و پایان ۳ گانه جذاب و تماشایی او حال نوبت به دوران جدیدی برای میمون‌های جهش یافته رسیده که عملاً سیاره زمین را به کنترل خود درآورده و امپراتوری جدیدی را در فیلم Kingdom of the Planet of the Apes (قلمرو سیاره میمون‌ها) به کارگردانی وس بال به راه انداخته‌ که انسان‌ها تبدیل به شکاری برای آن‌ها شده‌اند.

فیلم جدید اساساً پلی ارتباطی میان ۳ گانه سزار و فیلم‌های قدیمی فرنچایز سیاره میمون‌ها محسوب می‌شود که میزبان حضور شخصیت‌های جدیدی بوده که یکی از آن‌ها قهرمان اصلی داستان به نام نوآ می‌باشد. میمونی کنجکاو که برخلاف هم‌تایان خود علاقه عجیبی به گذشته سیاره زمین داشته و قصد دارد تا به جست و جوی رمز و رازهای پنهان شده پرداخته و مسائل ناگفته‌ای را برملا کند. شخصیتی که تا حدودی یادآور قهرمان ۳ گانه پیشین یعنی سزار خواهد بود.

حال نیز تصویر جدیدی از این فیلم مورد انتظار منتشر شده که شخصیت نوآ را به ما نمایش می‌دهد. تصویری که می‌توانید در ادامه آن را مشاهده نمایید.

