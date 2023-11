روزنامه‌نگار، جیسون شرایر (Jason Schreier)، گفته است که برخلاف گزارش‌های اخیر، برخی افراد در استودیوی سابر اینتراکتیو (Saber Interactive) هنوز بر روی بازسازی Star Wars: Knights of the Old Republic کار می‌کنند. ریمیک Star Wars: Knights of the Old Republic از زمان معرفی خود در گردابی از درام‌های پشت صحنه گرفتار شده است، به طوری […]

شایعه: ریمیک Star Wars: Knights of the Old Republic هنوز توسط Saber Interactive در حال توسعه است علیرضا محمدی ۱ آذر ۱۴۰۲ - 12:01