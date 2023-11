نخستین تصویر از قسمت دوم فیلم Rebel Moon منتشر شد

در حالی که هنوز فیلم Rebel Moon از سوی سرویس نتفلیکس منتشر نشده شاهد انتظار نخستین تصویر از قسمت دوم آن هستیم.

زک اسنایدر کارگردان مشهور هالیوود در همکاری با کمپانی نتفلیکس موفق شده تا یکی از پروژه‌های رویایی خود که سال‌ها ساخت آن را در ذهن داشته، عملی کرده و فیلمی تحت عنوان Rebel Moon (ماه سرکش) را تدارک دیده است. اثری علمی تخیلی و حماسی که در جهان مشترکی با ساخته دیگر وی یعنی Army of the Dead (ارتش مردگان) جریان داشته و به نظر می‌رسد که سرمایه‌گذاری هنگفتی برای گسترش آن اعمال خواهد شد.

زیرا زک اسنایدر فاش کرده که Rebel Moon اثری ۲ قسمتی خواهد بود که بخش نخست با نام Rebel Moon – Part One: A Child of Fire برای پخش در تاریخ ۲۲ دسامبر ( ۱ دی ۱۴۰۲) برنامه ریزی شده و بخش دوم با نام Rebel Moon – Part Two: The Scargiver نیز برای پخش در تاریخ ۱۹ آوریل ۲۰۲۴ (۳۱ فروردین ۱۴۰۳) تدارک دیده شده است. در کنار این ۲ فیلم نیز می‌دانیم که یک بازی ویدیویی نیز با الهام از دنیای ماه سرکش در حال ساخت می‌باشد که برای انتشار در تاریخی نامعلوم در نظر گرفته شده است.

حال امروز نخستین تصویر از بخش دوم به نام The Scargiver منتشر شده که شخصیت اصلی داستان یعنی کورا با نقش آفرینی سوفیا بوتلا را با ظاهری متفاوت به معرض نمایش گذاشته است.

netflix, Rebel Moon, Rebel Moon - Part One: A Child of Fire, Rebel Moon – Part Two: The Scargiver, زک اسنایدر, سینما, فیلم‌

منبع متن: gamefa