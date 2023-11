با پخش تریلر The Last of Us Part 2 Remastered، جزئیات جدیدی از بخش روگ‌لایک این بازی، یعنی No Return، منتشر شده است.

در پروفایل لینکدین کالین فریمن (Colin Freeman)، از پشتیبانان و تست کننده‌های کیفیت محتوای استودیوی ناتی‌داگ (Naughty Dog)، جزئیات جدیدی از حالت No Return این بازی منتشر شده است. به نظر در این بخش، ۱۲ مرحله‌ی مختلف وجود دارد که براساس مناطق subway region ،Jackson و WLF outpost در کنار دیگر مکان‌های مرتبط با بخش داستانی بازی، طراحی شده‌اند.

همچنین، در تریلر منتشر شده از The Last of Us Part 2 Remastered متوجه شدیم که می‌توان این بخش از بازی را با کاراکترهایی مانند Tommy ،Dina Jesse ،Lev ،Mel و …. قابل آزادسازی، بازی کرد.

PlayStation 5 ، اخبار بازی ، بازی ویدیویی ، نوع پلتفرم

Naughty Dog, Sony, The Last of Us Part 2 Remastered

منبع متن: gamefa