JITSU SQUAD و Mighty Fight Federation دو عنوان رایگان بعدی فروشگاه اپیک‌گیمز خواهند بود که با اضافه کردن آن‌ها به اکانت خود، می‌توانید برای همیشه آن‌ها را داشته باشید.

دو بازی JITSU SQUAD و Mighty Fight Federation در سبک مبارزه‌ای و beat ‘em up با الهام از بازی Marvel vs Capcom ساخته شده‌اند. و می‌توانید به صورت ۴ نفره به انجام آن‌ها بپردازید.

این دو بازی جایگزین Deliver Us To Mars خواهند شد که تا ۷ روز دیگر فرصت خواهید داشت تا آن را به لیست بازی‌های خود اضافه کنید.

طبق توضیحات فروشگاه، Deliver Us To Mars ادامه‌ی عنوان موفق Deliver Us the moon است که با سبک اتمسفریک علمی تخیلی و ماجراجویانه، یک تجربه فضانوری منحصر به فرد را به شما ارائه می‌دهد.

فروشگاه اپیک‌گیمز از ماه دسامبر سال ۲۰۱۸ میلادی فعالیت خود را به عنوان رقیبی برای فروشگاه استیم آغاز کرده است و طبق آخرین گفته‌های آن‌ها، هنوز موفق نشده‌اند تا این فروشگاه را به سوددهی برسانند. این فروشگاه سعی داشته است تا هر ماه یک بازی را به صورت رایگان به کاربران هدیه دهد تا مخاطبان بیشتری را به دست آورد و بزرگترین بازی که تاکنون به صورت رایگان در این فروشگاه در دسترس قرار گرفته، بدون شک GTA V بوده است.