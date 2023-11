جوزف مک‌گینتی نیکول، خالق فرنچایز کمدی سیاه-اسلشر The Babysitter از احتمال بالای ساخت فیلم سوم می‌گوید. فیلم The Babysitter (پرستار بچه) در سال ۲۰۱۷ منتشر شد و تبدیل به یک موفقیت غیرمنتظره برای نتفلیکس و به طور کلی ژانر اسلشر شد. فیلم The Babysitter همچنین موجب شهرت ستاره‌ی این اثر، یعنی سامارا ویوینگ شد و […]

احتمال توسعه‌ی فیلم The Babysitter 3 علی جلیلی ۳ آذر ۱۴۰۲ - 18:00