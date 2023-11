اطلاعاتی از وضعیت تولید لایو اکشن سینمایی Naruto منتشر شد

در بحبوحه تولید لایو اکشن از انیمه‌های مشهور جهان نوبت به کمپانی لاینزگیت رسیده تا شانس خود را با Naruto امتحان نماید.

به لطف محبوبیت بیش از پیش مدیوم انیمه و ساخت آثاری ارزشمند و مخاطب‌پسند شاهد هستیم که کمپانی‌های هالیوودی دست به کار شده و اقتباس‌های سینمایی و تلویزیونی از انیمه‌های مشهور شرقی را تولید می‌کنند. نمونه بارز این مسئله را می‌توان در قبال کمپانی نتفلیکس مثال زد که امسال سریال پرهزینه One Piece (وان پیس) را برای مشترکین خود تولید نمود و موفقیت غیرمنتظره و پر سر و صدایی را رقم زد.

فرنچایز Naruto (ناروتو) یکی از آثار محبوب و قدیمی دنیای انیمه به شمار می‌رود که از طرفدارانی میلیونی در سراسر جهان برخوردار می‌باشد. انیمه‌ای که کمپانی لاینزگیت برای سال‌های متوالی قصد داشت تا دست به ساخت لایو اکشنی سینمایی از آن بزند که پس از مدت‌ها به نظر می‌رسد که به پروسه تولید آن نزدیک شده‌ایم. زیرا رسماً از فیلم‌نامه‌نویس این پروژه رونیمایی شده است.

طبق گزارش منتشر شده از سوی خبرگزاری ورایتی، تاشا هوئو که تجربه نویسندگی پروژه‌‌ای نظیر The Witcher: Blood Origin (ویچر: منشأ خون) را در کارنامه داشته و به تازگی نیز در همکاری با نتفلیکس نویسندگی انیمیشن Tomb Raider: The Legend of Lara Croft (مهاجم مقبره: افسانه لارا کرافت) را بر عهده داشته، به عنوان فیلم‌نامه‌نویس اقتباس سینمایی Naruto برگزیده شده است.

مانگای ناروتو خاق شده توسط ماساشی کیشیموتو متشکل از ۷۰۰ فصل می‌باشد که انیمه اقتباسی آن طی ۲ بخش به نام‌های Naruto و Naruto: Shippuden بین سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۷ میلادی به پخش درآمده است. تولید لایو اکشنی سینمایی حول محور فرنچایز ناروتو با چنین حجمی از محتوا می‌تواند ریسک خطرناکی به شمار رفته و نتواند تا آن‌طور که می‌بایست موفق ظاهر شود. تولید سریالی همچون One Piece کار عاقلانه‌تری به نظر می‌رسد که به واسطه مفهوم یک اثری تلویزیونی می‌تواند داستان‌ بهتری را روایت کرده و جنبه‌های بیشتری از یک مانگا با ۷۰۰ فصل را شامل شود.

باید صبر کرد و دید که پس از سال‌ها انتظار آیا کمپانی لاینزگیت می‌تواند تا لایو اکشن درخور نامی برای Naruto تولید نماید یا که با اثری ضعیف و شکست خورده طرف خواهیم بود!

منبع: کولایدر