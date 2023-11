با نزدیک شدن به زمان انتشار Avatar: Frontiers of Pandora، شرکت یوبیسافت (Ubisoft) همچنان به بازاریابی این بازی ادامه می‌دهد. در همین راستا، این ناشر تریلر جدیدی از اثر مذکور را منتشر کرده است که نشان می‌دهد در صورت پیش‌خرید بازی چه پاداش‌هایی را دریافت خواهید کرد. بر اساس جزئیات ارائه شده، افرادی که بازی […]

بر اساس جزئیات ارائه شده، افرادی که بازی Avatar: Frontiers of Pandora را پیش‌خرید کنند، به بسته انحصاری Child of Two Worlds دسترسی خواهند داشت که شامل یک مجموعه آیتم‌های تزئینی برای شخصیت اصلی بازی و یک اسکین ویژه اسلحه است.

تریلر پاداش‌های پیش‌خرید Avatar: Frontiers of Pandora در قسمت زیر قابل مشاهده است.

یوبیسافت اخیراً جزئیات مربوط به سیزن پس Avatar: Frontiers of Pandora را منتشر کرده که شامل دو بسته گسترش‌دهنده‌ی داستانی خواهد بود و در سال ۲۰۲۴ منتشر خواهد شد. این بازی که مدتی پیش فرآیند توسعه‌ی آن به پایان رسید، در تاریخ ۷ دسامبر ۲۰۲۳ (۱۶ آذر ۱۴۰۲) در دسترس دارندگان کنسول‌های پلی استیشن ۵، ایکس باکس سری ایکس/اس و پلتفرم PC قرار خواهد گرفت.