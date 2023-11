جهان Like a Dragon: Infinite Wealth سه برابر بزرگ‌تر از Yakuza: Like a Dragon است و انتظار داشته باشید که مناطق مختلف زیادی را در شهر هونولولو (Honolulu) کشف کنید. Yakuza: Like a Dragon دنیای واقعاً بزرگی برای کاوش داشت زیرا یوکوهاما (Yokohama) مکانی بزرگ با کلی جزئیات بود. اما همچنان به نظر می‌رسد که […]

جهان Like a Dragon: Infinite Wealth سه برابر بزرگ‌تر از Yakuza: Like a Dragon است علیرضا محمدی ۶ آذر ۱۴۰۲ - 10:49

جهان Like a Dragon: Infinite Wealth سه برابر بزرگ‌تر از Yakuza: Like a Dragon است و انتظار داشته باشید که مناطق مختلف زیادی را در شهر هونولولو (Honolulu) کشف کنید. Yakuza: Like a Dragon دنیای واقعاً بزرگی برای کاوش داشت زیرا یوکوهاما (Yokohama) مکانی بزرگ با کلی جزئیات بود. اما همچنان به نظر می‌رسد که دنباله آن، یعنی Like a Dragon: Infinite Wealth، داستانی کاملاً متفاوت را در دنیایی کاملاً متفاوت به طرفداران تقدیم خواهد نمود. این خبر به وسیله یک پست ژاپنی در پلتفرم اجتماعی X (توییتر سابق) اعلام شده که می‌گوید: ما می‌خواهیم شهر هونولولو از هاوایی (Hawaii) را کاوش کنیم، شهری که مناطق مختلفی را با ذائقه‌های متفاوت ارائه می‌کند و سه برابر بزرگ‌تر از یوکوهاما است. در میان بسیاری از مکان‌هایی که می‌توانیم بازدید کنیم، مرکز خرید آناکوندا (Anaconda)، ساحل آلوها (Aloha)، منطقه شهری وایکیکی (Waikiki)، محله چینی‌ها، ژاپن کوچک و منطقه خطرناک ۵ را می‌یابیم. همچنین به ما گفته شده که کاوش کامل این جهان ایده بسیار خوبی است، زیرا تقریباً در همه‌جا، آیتم‌ها، زره‌ها و سلاح‌هایی پیدا می‌شود. ما قبلاً می دانستیم Like a Dragon: Infinite Wealth طولانی‌ترین بازی این سری خواهد بود. نظر شما در این باره چیست؟

منبع متن: gamefa