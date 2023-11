فیلم The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes در دومین هفته اکرانش توانست صدرنشین جدول باکس آفیس باقی بماند.

فیلم «بازی‌های گرسنگی: تصنیف پرندگان آوازخوان و مارها» جدیدترین اثر از کمپانی لاینزگیت به شمار می‌رود که در هفته منتهی به جمعه سیاه توانست فروش بسیار بالایی نسبت به دو رقیب تازه وارد خودش یعنی فیلم Napoleon و انیمیشن Wish داشته باشد و برای دومین هفته متوالی صدرنشین جدول باکس آفیس بماند.

در این هفته، فیلم «بازی‌های گرسنگی: تصنیف پرندگان آوازخوان و مارها» توانست به فروش ۴۱٫۱ میلیون دلاری در گیشه‌های داخل آمریکا دست پیدا کند و همچنان صدرنشین جدول باکس آفیس باقی بماند. این فیلم که دومین هفته اکرانش را پشت سر گذاشته، تاکنون در داخل آمریکا فروش ۹۸٫۳ میلیون دلاری را به ثبت رسانده است.

این اثر سینمایی به کارگردانی فرانسیس لارنس در دومین هفته حضورش روی پرده سینماهای بین‌المللی به مبلغ ۲۶٫۲ میلیون دلار دست پیدا کرد و فروش کلی بین‌المللی‌اش را به مبلغ ۹۸٫۹ میلیون دلار افزایش داد. با احتساب فروش داخلی و بین‌المللی می‌توان گفت که این اثر پس از دو هفته فروش جهانی ۱۹۷٫۲ میلیون دلاری را به دست آورده است.

