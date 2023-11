اخیراً اطلاعات تایید نشده‌ای از مکانیک‌های گیم‌پلی و حالت‌های گرافیکی بازی Wonder Woman فاش شده‌اند.

در آخرین قسمت از پادکست XboxEra، شپشال نیک (Shpeshal Nick)، یکی از مجریان این برنامه، توضیح داد که‌ اخیراً جزئیات جدیدی از مکانیک‌های گیم‌پلی و ویژگی‌های گرافیکی در بازی Wonder Woman کسب کرده است. طبق شنیده‌های وی، ظاهراً گیم‌پلی این بازی شامل مکانیزم‌های پرش، جهش و دویدن سریع است و به مانند یک نسخه‌ی خوب از Crackdown احساس می‌شود.

این منبع داخلی در ادامه توضیح داد که بازیکنان در این بازی با اوباش، مینی باس‌ها و همچنین باس‌های اصلی روبه‌رو خواهند شد. ظاهراً این عنوان بسته‌ها و لوت دراپ‌هایی را برای تجهیزات، از جمله چکمه‌ها، شلوارها و لباس‌های بالا تنه با آمار فردی ارائه می‌کند که شبیه به بازی‌های اخیر فرنچایز God of War است.

علاوه بر این، اشاره شده است که سلاح اصلی Wonder Woman در دنیای DC یعنی The Lasso of Truth حس خوبی برای استفاده دارد و از نظر مکانیکی شبیه به تارهای مرد عنکبوتی است و بازیکنان می‌توانند آن را به دور دشمنان بپیچند و حرکات را با هم ترکیب کنند. گفته می‌شود که جت نامرئی به عنوان ابزاری برای سفرهای سریع در بازی موجود است.

علاوه بر موارد مذکور، شپشال نیک در مورد عملکرد بازی روی کنسول‌ها صحبت و اشاره کرد بیلد فعلی این عنوان نرخ ۳۰ فریم در ثانیه را هدف قرار داده است. با این حال، بر اساس گفته‌های منابع وی، استودیوی مونولیث پروداکشنز (Monolith Productions)، توسعه‌دهنده‌ی بازی، در نظر دارد گزینه‌ای را برای حالت عملکرد ۶۰ فریم بر ثانیه در نظر بگیرد. گفته می‌شود این بازی از نظر بصری شبیه به عنوان Gotham Knights است اما احتمالاً ظاهر و کیفیت بهتری خواهد داشت.

از سوی دیگر، مدتی پیش شرکت برادران وارنر (Warner Bros) شایعات منتشر شده در خصوص استفاده بازی Wonder Woman از المان‌های سرویس‌محور را تکذیب و تصریح کرد که عنوان مذکور یک اثر تک‌نفره در سبک اکشن ماجراجویی است.

