امنیت The Game Awards 2023 افزایش خواهد یافت

با نزدیک شدن به The Game Awards 2023، نگرانی‌های امنیتی دوباره به وجود می‌آیند، به خصوص پس از حادثه سال گذشته. خالق و میزبان مراسم، جف کیلی، در استریم اخیر توییچ (Twitch) به همین موضوع پرداخته و افزایش امنیت را برای جلوگیری از چنین اتفاقاتی تایید کرده است:

ما نمی‌خواهیم در مورد این مسائل خیلی علنی صحبت کنیم، فقط به این دلیل که امنیتی هستند. ما قطعاً برنامه‌هایی داریم و نه تنها سعی می‌کنیم تا از صحنه محافظت کنیم، بلکه همه تلاشمان را انجام خواهیم داد تا تمام کسانی که برنامه را تماشا می‌کنند، تماشاگران، افرادی که در برنامه حضور دارند و … از شرکت در مراسم احساس امنیت کنند. مطمئناً این چیزی است که ما به آن فکر می‌کنیم. باور کنید امنیت مراسم چیزی است که همیشه برای ما مهم بوده، اما همچنین می‌خواهیم نمایشی عالی ارائه دهیم که درخور بازی‌های حاضر باشد و عشق ما به بازی‌های ویدیویی را نشان دهد، بنابراین این نکته مهمی است که باید در نظر داشته باشیم. بله، من از نگرانی در مورد امنیت مراسم قدردانی می‌کنم. جف کیلی (Geoff Keighley)

سال گذشته، سخنرانی هیدتاکا میازاکی (Hidetaka Miyazaki)، کارگردان Elden Ring، برای بردن جایزه بازی سال، توسط فردی ناشناس که میکروفون را گرفت، قطع شد. حادثه دیگری در افتتاحیه مراسم گیمزکام (Gamescom) رخ داد، زمانی که یک شخص به جف کیلی نزدیک شد و درباره Grand Theft Auto 6 سوال پرسید. در هر دو مورد هیچ آسیبی وجود نداشت، اما نگرانی‎‌های امنیتی همچنان یک نگرانی بود.

مراسم The Game Awards 2023 در تاریخ ۷ دسامبر (۱۶ آذر ۱۴۰۲) و رأس ساعت ۴:۰۰ بامداد به وقت تهران برگزار می‌شود. Alan Wake 2 و Baldur’s Gate 3 از نظر تعداد نامزدی پیشتاز هستند، اگرچه Super Mario Bros Wonder ،Resident Evil 4 ،The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom و Marvel’s Spider-Man 2 نیز طرفداران زیادی دارند.

در مورد اعلامیه‌ها، Death Stranding 2 می‌تواند تریلر جدیدی دریافت کند. Warframe به لطف آپدیت Whispers in The Walls ظاهر جدیدی خواهد داشت و استودیوی دانیل مولینز گیمز (Daniel Mullins Games)، توسعه‌دهنده Inscryption، ممکن است بازی بعدی خود را معرفی نماید. استودیوی لاریان (Larian) همچنین تاریخ انتشار Baldur’s Gate 3 را برای کنسول‌های Xbox Series X/S اعلام خواهد کرد.

