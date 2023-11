فیلم Nowhere با بهره‌گیری از المان‌هایی نظیر نسل‌کشی و قحطی بستری را تدارک دیده تا شخصیت اصلی خود را تنها وسط اقیانوس قرار داده و مبارزه وی برای بقا را به تصویر بکشد.

تاکنون فیلم‌های مختلف و بعضاً به یاد ماندنی و ارزشمندی حول محور بقا در تاریخ سینما تولید و پخش شده است. ژانر بقایی که شخصیت‌های خود را در دیوانه‌وارترین و غیرقابل تحمل‌ترین شرایط ممکن قرار داده و آن‌ها را وادار می‌کند تا با پشت سر گذاشتن سلسله اتفاقاتی دردناک و چه بسا مرگ‌بار، برای زنده ماندن خود مبارزه کرده و در نهایت نیز با فدا کردن داشته‌های خود از مخمصه جان سالم به در ببرند.

مهمترین ویژگی آثار مرتبط با ژانر بقا که می‌بایست تا مخاطب را با ترس منحصر به فردی مواجه کرده و شرایط را برای قهرمان داستان وحشتناک جلوه نماید، مفهوم “تنهایی” در شرایطی غیرقابل پیش‌بینی می‌باشد که بدون حضور هیچ کمک و دوستی مجبورند تا با مرگ دست و پنجه نرم نمایند. در حالی که از مشهورترین فیلم‌های ژانر بقا می‌تواند به آثاری نظیر ۱۲۷ hours (صد و بیست و هفت ساعت)، Cast Away (دور افتاده) و The Grey (خاکستری) نام برد و سال گذشته نیز Fall (سقوط) حسابی سر و صدا به راه انداخت، امسال نیز فیلمی تحت عنوان Nowhere منتشر شده که برای دوست‌داران این ژانر می‌تواند تماشایی جلوه نماید.

اثری که در معرفی فیلم این هفته به سراغ آن رفته و مشاهده آن را با تمام کم و کاستی‌ها و کلیشه‌هایش به شما پیشنهاد می‌نماییم.

نام فیلم: Nowhere

نام فیلم به فارسی: ناکجا

ژانر: بقا

سال پخش: ۲۰۲۳

کارگردان: آلبرت پینتو

بازیگران: آنا کاستی‌یو و تامار نوواس

مدت زمان: ۹۰ دقیقه

محصول کشور: اسپانیا

فیلم Nowhere در دنیایی جریان دارد که بحران آب سبب شده تا کشورهای جهان دچار هرج و مرج شده و کشور اسپانیا که چیزی تا سقوط کامل فاصله ندارد، به دست دولتی ظالم افتاده که برای کنترل شرایط و گذر از این بحران دست به نسل‌کشی زده و به کشتار کودکان و زنان باردار روی آورده است.

مسئله‌ای که سبب می‌شود تا مردم این کشور برای فرار دست به هر کاری زده و در حالی که ماندن، چیزی جز مرگ و نابودی برایشان به همراه نخواهد داشت، ریسک بزرگی را بر جان خریده و مهاجرت به کشورهایی که لااقل ثبات داشته و از نسل‌کشی مردم خود دست کشیده‌اند را ترجیح داده و برای حفظ امنیت خود و عزیزانشان به طریق مختلفی سعی در خروج از اسپانیا دارند.

در ابتدای فیلم با زن و شوهری به نام‌های میا و نیکو آشنا می‌شویم. علی‌رغم این که میا حامله بوده و خطر مرگ هر لحظه در انتظارش می‌باشد اما به همراه نیکو ریسک فرار را به جان خریده و از طریق عده‌ای قاچاقچی سعی دارند تا مخفیانه وارد کانتینرهای حمل بار شده و از اسپانیا فرار نمایند تا بلکه فرزند خود را در شرایط امنی به دنیا بیاورند.

نکته حائز اهمیت درباره این زوج حول محور فرزند اولشان می‌باشد که به عنوان بخشی از برنامه کنترل جمعیت دولت، کشته شده و آن‌ها حاضرند تا هر خطری را تحمل کرده تا بلکه فرزند دوم آن‌ها از چنین سرنوشت شومی در امان باشد. مسئله‌ای که سبب می‌شود تا پای آن‌ها به درون کانتینری باز شود که هر لحظه امکان حمله توسط سربازان وجود دارد.

با این حال ازدیاد جمعیت درون این کانتینر سبب می‌شود تا نیکو با زور و تهدید قاچاقچیان از آن جا خارج شده و میا تنها بماند. او که دچار ترس و وحشت شده سعی می‌کند تا به خاطر فرزند متولد نشده‌اش هم که شده آرامش خود را حفظ نماید. آرامشی که با رسیدن به ایست بازرسی به سلسله اتفاقاتی دیوانه‌وار منتهی شده و ارتش که از مخفیگاه درون کانتینترها مطلع می‌شود، همه به جز میا را به رگباری از گلوله بسته و قلع و قمعشان می‌کند.

میا اما موفق می‌شود تا خود را مخفی کرده و در نهایت سوار یک کشتی باری شده و به امید این که در مقصد بتواند همسرش را ملاقات کند، به تنهایی اتفاقات دیوانه‌وار را تحمل می‌کند. البته که تنهایی او به خوبی و خوشی دوام نداشته و پس از به راه افتادن یک طوفان، تمامی کانتینرها به درون اقیانوس سقوط کرده و حال شخصیت اصلی فیلم که درون یکی از کانتینرهای معلق روی آب محبوس شده، وظیفه دارد تا نه برای خود، برای فرزندش هم که شده مبارزه برای بقایی را آغاز نماید که هیچکس و هیچ چیزی به کمکش نخواهد آمد.

فیلم Nowhere با روایت داستانی ساده شخصیت اصلی خود را وسط اقیانوس تنها گذاشته تا برای بقا مبارزه نماید. تفاوت این فیلم با دیگر آثار ژانر بقا به حاملگی وی مربوط می‌شود که وقایعی شوکه‌کننده و هیجان‌انگیز را پدید آورده و به خودی خودی اتفاقات غیرمنتظره‌ای را منجر می‌شود که باعث شده تا اثر پر سر و صدای نتفلیکس از تکرار و کلیشه تا حدودی در امان باشد.

در پایان باید گفت که Nowhere برای مدت زمانی معادل ۹۰ دقیقه می‌تواند سر و کله زدن با تنهایی وسط اقیانوس را به شیوه‌ای هیجان‌انگیز به تصویر کشیده و دوست‌داران ژانر بقا را سرگرم نماید.

منبع: گیمفا