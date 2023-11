سرویس آنلاین نتفلیکس تا به امروز سریال‌های دبیرستانی جذابی را ساخته که برخی از آن‌ها بسیار موفق بودند. سریال‌های تینیجری و دبیرستانی از آن دسته آثاری هستند که کاراکترها و خط داستانی آن تلاش دارد تا تجربه نوجوانی را به نمایش بگذرد و برخی از آن‌ها نیز توانستند به‌خوبی این تجربه را برای بینندگان خود […]

بهترین سریال‌های تینیجری و دبیرستانی نتفلیکس علی محمدپناه ۷ آذر ۱۴۰۲ - 12:00

سرویس آنلاین نتفلیکس تا به امروز سریال‌های دبیرستانی جذابی را ساخته که برخی از آن‌ها بسیار موفق بودند. سریال‌های تینیجری و دبیرستانی از آن دسته آثاری هستند که کاراکترها و خط داستانی آن تلاش دارد تا تجربه نوجوانی را به نمایش بگذرد و برخی از آن‌ها نیز توانستند به‌خوبی این تجربه را برای بینندگان خود به ارمغان بیاورند. از آثاری همچون Beverly Hills، ۹۰۲۱۰ و Dawson’s Creek از دهه ۹۰ میلادی تا The O.C در اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی، سریال‌های تینیجری برای دهه‌ها است که دنیای سریال را به سلطه خود درآورده‌اند. ظهور سرویس‌های آنلاین نیز باعث شده تا این روند افزایش پیدا کند و برداشت‌های تازه و منحصربه‌فردی از این ژانر ساخته شوند که فراتر از جنبه‌های تینیجری هستند و وارد عناصری علمی تخیلی و ترسناک شده‌‎اند. سرویس آنلاین نتفلیکس برخی از برترین سریال‌های دبیرستان و تینیجری را دارد که در ادامه به معرفی بهترین موارد آن‌ها می‌پردازیم. ۱۷. سریال Boo, B**ch سریال Boo Bch سریال Boo, B**ch داستان اریکا وو با بازی لانا کوندور را دنبال می‌کند که بیشتر دوران دبیرستانش را به دور از توجه و دید دیگران سپری کرده است ولی تصمیم می‌گیرد تا این روند را متوقف کند و بیشترین استفاده را از سال‌های باقی مانده نوجوانی‌اش ببرد. متأسفانه او روز بعد به‌عنوان یک روح از خواب بر می‌خیزد و حالا به کمک بهترین دوستش سعی دارد تا زمان از دست رفته خودش را از دنیای دیگر جبران کند. این سریال با تبدیل کردن شخصیت اصلی‌اش به یک فرد مرده توانسته برداشت تازه‌ای از فرمول آشنای سریال‌های دبیرستانی ارائه بدهد و با وجود اینکه افراد نمی‌توانند خودشان را به جای شخصیت اصلی بگذارند و روح باشند اما این فرض داستان باعث خلق سناریوهای سرگرم‌کننده‌ای شده است. با اینکه فیلم‌نامه این اثر ممکن است مشکلاتی داشته باشد اما داستان‌های جذاب در دبیرستان، نقش‌آفرینی‌های عالی از لانا کوندور و همچنین دیگر بازیگران حاضر در سریال سبب شده تا این اثر ارزش تماشا کردن داشته باشد. ۱۶. سریال Riverdale سریال Riverdale سریال «ریوردیل» همانند سریال‌های تینیجری دهه ۹۰ میلادی به شمار می‌رود ولی به‌عنوان یک سریال تینیجری اصلاً هیچ چیز آن ربطی به مدرسه و دبیرستان ندارد و بیشتر اوقات نیز کاراکترهای آن درگیر مسائل مختلفی همچون حل معمای قتل هستند. این سریال بر اساس کمیک‌های مشهور آرچی ساخته شده و از سال ۲۰۱۷ میلادی و با شروع پخشش به موفقیت بسیار زیادی دست پیدا کرده و هر فصل از آن از جمله پر بازدیدترین فصل‌ها روی سرویس آنلاین نتفلیکس هستند. با وجود اینکه سریال «ریوردیل» در طول شش فصل خودش گاهی اوقات احمقانه و کمپی است و حتی برخی اوقات بیشتر حالت ملودرام پیدا می‌کند، همچنان اثری خودآگاه باقی می‌ماند و خودش نیز می‌داند که چقدر ممکن است احمقانه به نظر برسد. موفقیت این سریال سبب ساخت نسخه‌های فرعی از آن شد که Chilling Adventures of Sabrina و Katy Keene نام دارند. ۱۵. سریال Élite سریال Élite سریال Élite اثری درام و رازآلود اسپانیایی است که از جمله پربیننده‌ترین سریال‌های سرویس آنلاین نتفلیکس به شمار می‌رود. اتفاقات این سریال در مدرسه‌ای خصوصی و بسیار باکلاس جریان دارد و هر فصل از آن نیز معمای متفاوتی را دنبال می‌کند و داستان دانش‌آموزان آکادمی لاس اینسیناس را دنبال می‌کند که درگیر جنایت‌های مختلفی همچون آدم‌ربایی و قتل می‌شوند. سریال Élite فوق‌العاده، ملودراماتیک و بسیار اعتیادآور است و یک سریال دبیرستانی تحریک‌آمیز و دست کم گرفته شده در سرویس آنلاین نتفلیکس به شمار می‌رود که قوانین ژانر تینیجری را به چالش می‌کشاند. انتقادهایی نسبت به داستان‌های بیش از حد جنسی شده این اثر وجود دارند اما این اثر برای مخاطبان وفادارش به سریالی لذت‌بخش تبدیل شده است. بیشتر بازیگران اصلی این سریال از این اثر خارج شده‌اند اما سریال Élite به نحوی توانسته خودش را جذاب نگه دارد و داستان‌های جالبی را برای طرفداران وفادارش به ارمغان بیاورد. ۱۴. سریال Ginny & Georgia سریال Ginny Georgia سریال Ginny & Georgia داستان مادری جوان به نام جورجیا با بازی بیریان هاوی را دنبال می‌کند که سال‌ها است در حال گریز از گذشته مرگبار خودش است و حالا به همراه دختر نوجوانش به نام جینی با بازی آنتونیا گنتری و پسر ۹ ساله‌اش به نام آستین با بازی دیزل لا توراکا در شهری کوچک سکونت کرده‌اند. با این حال، این خانواده به‌زودی متوجه می‌شود که برخی از رازها را نمی‌توان برای همیشه پنهان نگه داشت و این در حالی است که اتفاقات گذشته ممکن است آن‌ها را از یکدیگر جدا کند. با اینکه سریال «جینی و جورجیا» عمدتاً سریالی درام است، شامل برخی از عناصر کمدی است که در تعادل بسیار خوبی با برخی از موضوعات تاریک و تلخ آن قرار دارند. با اینکه فلش‌بک‌های متعدد ممکن است گاهی اوقات بیش از اندازه باشند اما کسانی که از تماشای گذشته جورجینا لذت می‌برند، مطمئناً درگیر این سریال خواهند شد و به دنبال پاسخی برای سؤالات خواهند بود. ۱۳. سریال Outer Banks سریال Outer Banks سریال Outer Banks کلیشه‌های کلاسیک تینیجری را با اکشن و ماجراجویی ترکیب می‌کند و برداشتی منحصربه‌فرد در این ژانر شناخته شده ارائه می‌دهد. این سریال با بازی مدلین کلاین و چیس استوکس است و داستان گروهی از نوجوانان را روایت می‌کند که به دنبال پیدا کردن پدر یکی از خودشان هستند و در طول مسیر نیز به گنجی افسانه‌ای برخورد می‌کنند. سریال Outer Banks از محیط داستانی خودش بهره می‌برد تا به بررسی موضوعاتی همچون اختلاف طبقاتی و اجتماعی بپردازد. با اینکه برخی از جنبه‌های دراماتیک جلوی این سریال را می‌گیرند اما در هر صورت، این سریال همچنان اثر تینیجری مهیج و تأمل‌برانگیزی باقی می‌ماند و بیشتر آن نیز به‌خاطر بازیگران بااستعداد و داستان‌سرایی اکشن و ماجراجویی مهیج است. سریال Outer Banks برای فصل چهارم تمدید شده و قرار است داستان‌های بیشتری را برای طرفداران به نمایش در بیاورد. ۱۲. سریال I Am Not Okay with This سریال I Am Not Okay with This نوجوان بودن سخت است اما وقتی که شما قدرت فرابشری در اختیار دارید نیز سخت‌تر است. این واقعیتی است که سیدنی نوواک ۱۷ ساله با آن مواجه می‌شود، کسی که مشکلات زیادی دارد و در عین حال متوجه می‌شود که قدرت تله‌کینزی دارد. سیدنی به کمک دوستش استن تلاش دارد تا کنترل قدرت‌هایش را به دست بگیرد و در عین حال، سال‎های دبیرستان را پشت سر بگذراند. این سریال به‌خاطر نقش‌آفرینی درخشان و برجسته دو بازیگر اصلی خودش یعنی سوفیا لیلیس و وایات اولف برجسته شده است، کسانی که در فیلم‌های اخیر IT نقش‌آفرینی کردند. با وجود نقدهای مثبتی که این سریال دریافت کرد، سرویس آنلاین نتفلیکس این سریال را تنها پس از پخش یک فصل کنسل کرد و همین نیز این سریال را به آن دسته آثار جذابی تبدیل کرده که زودتر از انتظار به اتمام رسیدند. ۱۱. سریال All of Us Are Dead سریال All of Us Are Dead مطمئناً پشت سر گذاشتن جنبه‌های مختلف دبیرستان به‌اندازه کافی سخت است اما وقتی سخت‌تر می‌شود که دبیرستان پر از زامبی‌های تشنه به خون باشد. این سریال محصولی تازه از کره جنوبی به شمار می‌رود و داستان گروهی از دانش‌آموزان را روایت می‌کند که به هنگام همه‌گیری و شیوع زامبی در داخل دبیرستان خود به دام افتاده‌اند. این سریال زامبی محور کره جنوبی ترکیبی از درام تینیجری را با وحشت ارائه می‌دهد و به‌خوبی زمان را صرف توسعه کاراکتر‌هایش می‌کند و به داستان‌های پس‌زمینه و همچنین رؤیاهای آن‎‌ها برای آینده می‌پردازد. همین نیز سبب شده تا تماشای این سریال بسیار جذاب باشد و مرگ هر کاراکتر نیز برای بیننده دشوارتر به نظر برسد. ۱۰. سریال On My Block سریال On My Block سریال On My Block در محله‌ای از شهر لس آنجلس جریان دارد و داستان چهار دوست صمیمی را دنبال می‌کند که تلاش دارند دبیرستان و مشکلات متعدد آن را پشت سر بگذرانند. هر کدام از این دوستان نیز بالا و پایینی‌هایی را در مسیر خود تجربه می‌کنند و این در حالی است که متوجه می‌شوند با بزرگ شدن آن‌ها، پیوند میان آن‌ها در حال گسسته شدن است. سریال On My Block به‌خاطر تنوع و واقع‌گرایی خودش ستایش شده و توانسته داستان جوامعی را بازگو کند که اغلب اوقات در سریال‌های تینیجری کمتر به آن‌ها توجه می‌شود. در حالی که این سریال در طول مدت زمان خودش توانسته ثبات داشته باشد و از برخی از پیچش‌های داستانی دیگر سریال‌های تینیجری اجتناب کند اما با این وجود، هرگز به‌خاطر بازی جذاب بازیگرانش و همچنین داستان جذابش کسل‌کننده و خسته‌کننده احساس نمی‌شود. ۹. سریال Never Have I Ever سریال Never Have I Ever سریال Never Have I Ever داستان نوجوانی آمریکایی هندی به نام دوی را دنبال می‌کند که متوجه می‌شود در دبیرستان با مشکل مواجه شده و حالا مصمم است تا وضعیت اجتماعی خودش را بهبود ببخشد. همین نیز باعث می‌شود تا او درگیر دوستی‌ها، اولین عشق، رابطه‌ای متفاوت با مادرش و همچنین فقدان تراژدیک پدرش شود و متوجه شود که بزرگ شدن بسیار سخت است. این سریال توسط میندی کالینگ ساخته شده و بر اساس تجربیات نوجوانی خودش است و شخصیت اصلی دوی نیز خود او است. تمرکز زیاد سریال روی واقعیت نیز حسی از اعتبار به سریال بخشیده و باعث شده تا داستان سریال روی مسائل واقعی نوجوانان متمرکز شود. این سریال برجسته درباره به بلوغ رسیدن همچنین به‌خاطر صحت و ارائه جذابش از جامعه آسیای جنوبی تحسین شده است. ۸. سریال Wednesday سریال Wednesday سریال «ونزدی» نسخه‌ای فرعی از فیلم‌های The Addams Family به شمار می‌رود و داستان کاراکتری به نام ونزدی با بازی جنا اورتگا را دنبال می‌کند. ونزدی مجبور می‌شود تا به آکادمی نورمور برود، با وجود اینکه هم‌کلاسی‌های او گرگینه‌ها و دیگر هیولاها هستند اما او فردی بیگانه و عجیب احساس می‌شود اما زمانی که یک قاتل در این آکادمی دست به قتل می‌زند، او مجبور می‌شود تا بهتر هم‌کلاسی‌هایش را بشناسد. سریال «ونزدی» یکی از بزرگترین سریال‌های موفق سرویس آنلاین نتفلیکس به شمار می‌رود و به‌سرعت نیز توانست مورد توجه طرفداران قرار بگیرد. بخش بسیار زیادی از این موفقیت نیز به‌خاطر جنا اورتگا بود، کسی که این کاراکتر را واقعاً مال خودش کرده بود. مطمئناً طرفداران بسیار زیادی وجود دارند که مشتاقانه منتظر فصل دوم این سریال هستند. ۷. سریال Atypical سریال Atypical سریال Atypical داستان سم ۱۸ ساله با بازی کیر گیلکریست را روایت می‌کند، یک دانش‌آموز دبیرستانی که اوتیسم دارد. او به دنبال آن است تا با یک دختر دوست شود و سعی دارد استقلال بیشتری به دست بیاورد. این تغییر در سم روی خانواده او نیز تأثیر می‌گذارد، به‌خصوص روی مادر بیش از حد محافظه‌کارش به نام السا با بازی جنیفر جیسون لی. با اینکه این سریال به‌خاطر اینکه در فصل اول خودش هیچ بازیگر یا عوامل ساخت مبتلا به اوتیسم را به خدمت نگرفته بود، بسیار به باد انتقاد گرفته شده بود اما این موضوع پس از فصل اول برطرف شود. این تغییر مثبت نیز سبب شد تا فصل‌های بعدی سریال حس اصالت بیشتری داشته باشند و سریال روی پویایی در حال تغییر سم و خانواده‌اش به شکلی واقعی تمرکز کند. ۶. سریال Education سریال Education این سریال اثر موفق دیگری از سرویس آنلاین نتفلیکس به شمار می‌رود که داستان نوجوانی خجالتی به نام اوتیس با بازی آسا باترفیلد را روایت می‌کند، کسی که قدم در شغل مادر روان‌شناسش با بازی جیلین اندرسون می‌گذارد و کلینیکی را برای هم‌کلاسی‌هایش دایر می‌کند. کاری که در ابتدا به‌عنوان راهی برای محبوب‌تر شدن شروع شده بود، در ادامه به چیزی بزرگتر تبدیل می‌شود و او نسبت به همکارش و دوستش میو با بازی درخشان اما مکی احساس پیدا می‌کند. با وجود داشتن این محتوا، این سریال دبیرستانی سرویس آنلاین نتفلیکس توانست داستانی جذاب و بالغانه را بازگو کند و به مسائل مهمی بپردازد. ۵. سریال Derry Girls سریال Derry Girls اتفاقات سریال Derry Girls در ایرلند و در هنگام بحران‌های سیاسی دهه ۹۰ میلادی جریان دارد و داستان زندگی گروهی از نوجوانان را دنبال می‌کند که در یک مدرسه کاتولیک مخصوص دختران حضور پیدا می‌کنند. این سریال همان استانداردهای سریال‌های دبیرستانی را دنبال می‌کند ولی این کار را با کمک طنز تلخ و جذابیت ایرلندی انجام می‌دهد. سریال به‌خاطر تصویرگری واقع‌گرایانه خودش از زندگی نوجوانانه در دورانی آشفته در ایرلند ستایش شده و این در حالی است که داستان این اثر نیز بر اساس تجربیات خود خالق آن یعنی لیسا مک‌گی ساخته شده است. این سریال بسیار ملموس و در عین حال خنده‌دار است و سال گذشته نیز به پایانی رضایت‌بخش رسید. ۴. سریال Cobra Kai سریال Cobra Kai سریال Cobra Kai دنباله‌ای برای فیلم The Karate Kid است و ۳۴ سال پس از اتفاقات فیلم را به تصویر می‌کشد. جانی لارنس با بازی ویلیام زابکا در پایان فیلم توسط دنیل لاروسو با بازی رالف ماچیو شکست خورد و روزهای خودش را با افسردگی و اعتیاد به الکل سپری می‌کرد. وقتی جانی فرصتی پیدا می‌کند که به نوجوانی کاراته یاد بدهد، متوجه فرصتی برای رستگاری می‌شود تا بتواند به نسل جدیدی از نوجوانان کاراته آموزش بدهد. این سریال ادای احترام بسیار خوب و جذابی به اثر اصلی است و در عین حال نیز خط داستانی جدیدی را ایجاد می‌کند که وجود داشتن این سریال را منطقی جلوه می‌دهد. این اثر توانسته به طور ماهرانه بین اکشن هنرهای رزمی و کمدی تعادل برقرار کند و لحظات احساسی خوبی نیز درون خودش دارد و همین نیز سبب شده تا یکی از بهترین سریال‌های دبیرستانی سرویس آنلاین نتفلیکس باشد. ۳. سریال Friday Night Lights سریال Friday Night Lights سریال Friday Night Lights سریالی درام و تینیجری است که حول محور هنر مقدس فوتبال آمریکایی است و چیزی فراتر از درام را ارائه می‌دهد. این سریال داستان تیم فوتبال دبیرستان شهر کوچکی را بازگو می‌کند و زندگی روزمره مربی تیم و بازیکنان آن را به نمایش در می‌آورد. این سریال در طول پخش پنج فصل خودش مورد تحسین منتقدان قرار گرفته بود و به‌خاطر رفتارش با مسائل اجتماعی مهمی همچون نژادپرستی و استفاده مواد مخدر در بین نوجوانان تحسین شده بود. بازیگران به‌خوبی در نقش‌های خود جای گرفتند و این سریال نیز توانست حرفه بازیگری کایل چندلر، کانی بریتون و جسی پلمونز را تقویت کند. ۲. سریال Heartstopper سریال Heartstopper سریال Heartstopper جدیدترین سریال موفق سرویس آنلاین نتفلیکس به شمار می‌رود و داستان دوستی دو پسر دبیرستانی را دنبال می‌کند که متوجه می‌شوند احساساتشان در حال عمیق‌تر شدن است. این سریال روی تغییرات نوجوانی و رابطه میان آن‌ها تمرکز دارد و همین نیز سبب شده تا مورد توجه بیننده‌های زیادی قرار بگیرد. این سریال توانست تحسین بسیار زیادی از سوی منتقدان به دست بیاورد و تماشای آن نیز حس خوبی به بیننده‌ها می‌دهد چراکه در مقایسه با دیگر سریال‌ها خط داستانی ساده و دلنشینی را دنبال می‌کند. ۱. سریال Stranger Things سریال Stranger Things سریال «چیزهای عجیب» اثری درخشان و فوق‌العاده جذاب از سرویس آنلاین نتفلیکس به شمار می‌رود و برترین دستاورد این سرویس است. اتفاقات این سریال در دهه هشتاد میلادی جریان دارد و داستان گروهی از نوجوانان و والدین آن‌ها را دنبال می‌کند که به درون معمایی پیچیده کشیده می‌شوند، آن هم زمانی که دختری عجیب از راه می‌رسد و دروازه‌ای به بُعدی متفاوت و وحشتناک ظاهر می‌شود. سریال «چیزهای عجیب» به‌سرعت توانست به اثری موفق و تماشایی در سرویس آنلاین نتفلیکس تبدیل شود و حرفه بازیگری بازیگران خودش را بسیار ارتقا بدهد. با اینکه تمرکز اصلی سریال روی هیولاهای فراطبیعی است، این اثر به چالش‌های وحشتناک بزرگ شدن نیز می‌پردازد و با ترکیب این دو مورد نیز توانسته یکی از بهترین سریال‌ها را خلق کند. در این مطلب به معرفی بهترین سریال‌های دبیرستانی سرویس آنلاین نتفلیکس پرداختیم. نظر شما درباره این آثار چیست؟ منبع: collider

منبع متن: gamefa