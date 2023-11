تولید فصل دوم سریال The Last of Us باری دیگر متوقف شد

به نظر می‌رسد که تولید فصل دوم The Last of Us همچنان درگیر مشکلات و مسائل مختلف بوده و باری دیگر متوقف شده است.

فرنچایز The Last of Us (آخرین بازمانده از ما) ساخته استودیو ناتی داگ یکی از پرافتخارترین عناوین حال حاضر صنعت بازی‌های ویدیویی محسوب می‌شود که محبوبیت آن سبب شد تا شبکه HBO دست به کار شده و اقتباسی تلویزیونی و پرهزینه با حضور بازیگرانی نظیر پدرو پاسکال و بلا رمزی را تدارک ببیند. مجموعه تلویزیونی جذابی که پخش فصل نخست آن با استقبال قابل توجهی از سوی مخاطبین مواجه شد و رکوردهای متعددی را به ثبت رساند.

با این حال طی ماه‌های گذشته پروسه تولید فصل دوم این اقتباس تلویزیونی با مشکلات گوناگونی همراه بوده و به نظر می‌رسد که چنین مسائلی پایان نخواهد یافت. پس از آن که اعتصابات بازیگران به تعلیق درآمد، طرفداران The Last of Us خوشبین بودند که تولید فصل دوم در کمال آرامش ادامه خواهد یافت. حال طبق گزارش جدیدی که منتشر شده، به نظر می‌رسد که فیلم‌برداری باری دیگر به تعویق افتاده و دلیل چنین امری برنامه کاری بسیار شلوغ پدرو پاسکال عنوان شده است.

حضور در دنباله مورد انتظار Gladiator 2 (گلادیاتور ۲) و همچنین ایفای نقش احتمالی در فیلم ابرقهرمانی Fantastic Four (چهار شگفت‌انگیز) سبب شده تا نه تنها تولید فصل دوم The Last of Us با مشکل مواجه شود، بلکه حتی شایعاتی به گوش می‌رسد که این بازیگر ۴۸ ساله شیلی‌تبار نقشی در تولید فصل چهارم The Mandalorian (مندلورین) نیز نداشته باشد و تنها از صدای وی برای شخصیت دین جارین استفاده شود.

در پایان گزارش شده که پروسه تولید فصل دوم The Last of Us نه تنها تا پایان سال متوقف می‌شود، بلکه ادامه آن از تاریخ ۲۰ فوریه ۲۰۲۴ (۱ اسفند) از سر گرفته خواهد شد.

منبع: گیمفا