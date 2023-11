به‌تازگی تایید شده است که گیم‌پلی جدید بازی Path of Exile 2 در تاریخ ۹ آذر (۳۰ نوامبر) و در جریان رویداد PC Gaming Show: Most Wanted نمایش داده خواهد شد. علاوه بر نمایش گیم‌پلی، PC Gamer نیز از دفتر استودیوی Grinding Gear Games، سازنده‌ی Path of Exile 2، دیدن خواهد کرد تا در مورد […]

تاریخ نمایش جدید گیم‌پلی بازی Path of Exile 2 مشخص شد محسن رضوی فر ۷ آذر ۱۴۰۲ - 17:30