نیل دراکمن (Neil Druckmann) از استودیوی ناتی داگ (Naughty Dog) به گزارشی مبنی بر تعلیق عنوان چندنفره The Last of Us پاسخ داده است.

نیل دراکمن از استودیوی ناتی داگ به گزارشی مبنی بر تعلیق عنوان چندنفره The Last of Us پاسخ داده است. او به Entertainment Weekly گفت که «هیچ خبر جدیدی» درباره آنچه که در آن بازی رخ می‌دهد ندارد و از سومین بازی The Last of Us نیز صحبت نخواهد کرد. نیل دراکمن:

The Last Of Us مشخصاً دنیایی است که عمیقاً آن را دوست دارم و می‌دانم که استودیو و طرفداران نیز با من هم‌نظر هستند، اما در حال حاضر هیچ نظری در مورد آینده این مجموعه – به جز تمرکز بر روی The Last of Us Part II Remastered – ندارم.

دراکمن ادامه داد که:

ناتی داگ پروژه‌های دیگری نیز در دست ساخت دارد.

قبل از این، دراکمن گفته بود که استودیوی ناتی داگ بازی بعدی خود را انتخاب کرده است، اما او از گفتن ماهیت بازی و اینکه The Last of Us: Part III یا چیز دیگری خواهد بود، خودداری کرد. دراکمن:

می‌دانم که طرفداران واقعاً The Last of Us Part III را می‌خواهند. من همیشه در مورد آن می‌شنوم. تنها چیزی که می‌توانم بگویم این است که ما در حال حاضر روی پروژه بعدی خود که از قبل انتخاب شده است کار می‌کنیم، اما نمی‌توانم بگویم که چیست.

در مورد بازی چندنفره The Last of Us، اخیراً گزارش شد که ناتی داگ پس از بررسی‌های انجام شده توسط بانجی (Bungie)، سازنده Destiny، بازی را به حالت تعلیق درآورده است. عنوان بعدی این استودیو، The Last of Us Part II Remastered بوده و در ژانویه سال ۲۰۲۴ (دی ۱۴۰۲) برای PS5 عرضه خواهد شد.

