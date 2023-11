سی‌دی پراجکت رد (CD Projekt Red) تایید کرده است که نزدیک به ۳۳۰ توسعه‌دهنده در حال کار بر روی عنوان بعدی The Witcher هستند که با کد پولاریس (Polaris) شناخته می‌شود.

این شرکت در روز سه‌شنبه به‌عنوان بخشی از نتایج مالی سه‌ماهه خود، به‌روزرسانی‌هایی را درباره اندازه تیم‌های توسعه‌دهنده‌اش در پروژه‌های جاری ارائه کرد. آدام کیسینسکی (Adam Kiciński)، مدیرعامل سی‌دی پراجکت رد، در کنفرانس درآمد سه‌ماهه سوم این شرکت در روز سه‌شنبه گفت:

این بدان معناست که تیم Polaris اکنون بزرگترین تیم توسعه‌دهنده در استودیوی سی‌دی پراجکت رد محسوب می‌شود و از Cyberpunk 2077 که در پایان ماه جولای حدود ۳۰۰ نفر توسعه‌دهنده داشت، پیشی گرفته است.

تا پایان ماه اکتبر، ۲۲۰ توسعه‌دهنده روی پروژه‌های Cyberpunk 2027 کار می‌کردند، از جمله بازی پایه، الحاقیه Phantom Liberty و نسخه Ultimate Edition. کیسینسکی همچنین اظهار داشت:

تقریباً ۷۰۰ توسعه‌دهنده در سی‌دی پراجکت رد و The Molasses Flood (استودیوی آمریکایی سازنده Flame in the Flood) مشغول به کار هستند.