جیمز کامرون تاریخ اکران فیلم Avatar 3 را تعیین کرد

جیمز کامرون به شایعه تغییر تاریخ اکران فیلم Avatar 3 واکنش نشان داده و بازه زمانی قرار گیری این دنباله بر پرده سینما را تعیین کرده است.

جیمز کامرون به عنوان یکی از کارگردانان مطرح و انقلابی تاریخ سینما به شمار می‌رود که هر یک از ساخته‌های او جلوه‌های بصری زمانه خود را دگرگون کرده و فروشی سرسام‌آور را در گیشه رقم زده‌اند. نمونه بارز این مسئله را می‌توان به ۲ فیلم اخیر ساخته شده توسط وی از فرنچایز Avatar (آواتار) نسبت داد که در کنار ارائه جلوه‌های بصری چشم‌ نواز و شگفت‌انگیز؛ مجموعه فروش سرسام‌آور ۵ میلیارد و ۲۴۳ میلیون دلار را به ثبت رسانده است.

دنباله فیلم Avatar سال ۲۰۰۹ میلادی در حالی که تصور می‌شد نمی‌تواند در حد و اندازه فیلم نخست ظاهر شود اما با فاصله‌ای ۱۳ ساله اکران شد و فروش ۲ میلیارد و ۳۲۰ میلیون دلاری را رقم زد تا ثابت نماید که جیمز کامرون همچنان حرف‌های بسیاری برای گفتن خواهد داشت. فروش قابل توجهی که سبب شد ساخت دنباله‌های بعدی آن چراغ سبز گرفته تا منتظر ادامه ماجراجویی‌های خانواده جیک سالی باشیم.

با این حال طی ماه‌های اخیر شایعاتی به گوش می‌رسید که تولید فیلم Avatar 3 به مشکل برخورد کرده و به طبع اکران آن به تعویق خواهد افتاد. مسئله‌ای که واکنش جیمز کامرون را در پی داشته و اعلام نموده که پروسه تولید طبق برنامه پیش می‌رود و اکران این دنباله برای تاریخ ۱۹ دسامبر ۲۰۲۵ (۲۸ آذر ۱۴۰۴) برنامه ریزی شده است.

ما در حال حاضر مشغول یک بازه زمانی ۲ ساله برای تکمیل پروسه تولید هستیم که کریسمس سال ۲۰۲۵ زمان مناسبی برای اکران این دنباله در نظر گرفته شده است.

علی‌رغم آن که اطلاعات چندانی از فیلم Avatar 3 در دسترس نیست اما می‌دانیم که در کنار ادامه داستان The Way of Water با قبیله جدیدی از نژاد ناوی‌ها تحت عنوان “مردم خاکستر” آشنا خواهیم شد که ساکن بخش آتش‌فشانی سیاره پاندورا بوده و حضور آن‌ها منجر به وقوع اتفاقات جدید و غیرمنتظره‌ای در فرنچایز آواتار خواهد شد.

باید صبر کرد و دید که فرنچایز Avatar که در ابتدا ۵ پروژه سینمایی برای آن در نظر گرفته شده بود، چگونه ادامه پیدا کرده و جیمز کامرون چه برنامه‌هایی برای گسترش دنیای منحصر به فرد خود خواهد داشت.

منبع: کامیک‌بوک