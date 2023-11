فیلم Godzilla x Kong: The New Empire جدیدترین اثر از این فرنچایز هیولایی است که به تازگی پوستری برای آن منتشر شده است. در حالی که طرفداران در حال لذت بردن از تماشای سریال Monarch: Legacy of Monsters هستند، سریالی تازه و جذاب از دنیای سینمایی MonsterVerse که توسط سرویس آنلاین اپل تی‌وی پلاس پخش […]

اولین پوستر از فیلم Godzilla x Kong: The New Empire منتشر شد علی محمدپناه ۹ آذر ۱۴۰۲ - 09:10

فیلم Godzilla x Kong: The New Empire جدیدترین اثر از این فرنچایز هیولایی است که به تازگی پوستری برای آن منتشر شده است. در حالی که طرفداران در حال لذت بردن از تماشای سریال Monarch: Legacy of Monsters هستند، سریالی تازه و جذاب از دنیای سینمایی MonsterVerse که توسط سرویس آنلاین اپل تی‌وی پلاس پخش می‌شود، تولید فیلم Godzilla x Kong: The New Empire در جریان است و حالا نیز اولین پوستر رسمی از آن منتشر شده است. پوستر تازه منتشر شده برای فیلم «گودزیلا در برابر کونگ: امپراتوری جدید» که در ادامه می‌توانید آن را مشاهده کنید، طرح ساده‌ای دارد و پس‌زمینه آن سفید رنگ است و یک دست قرمز روی آن قرار گرفته است و در آن همچنین چهره‌ای شبیه به کینگ کونگ دیده می‌شود. با اینکه افراد ممکن است این چهره را متعلق به خود کینگ کونگ بدانند اما باید گفت که تفاوت‌های جزئی در آن همچون چشم‌های آبی و صورت باریک‌تر باعث شده تا به این نتیجه برسیم که او کینگ کونگ نیست. در حقیقت، ممکن است این هیولایی میمون مانندی باشد که قبلا در ویرانه‌های زمین توخالی دیده شده بود. در حال حاضر جزئیات بیشتری از این هیولا در دست نیست اما احتمال اینکه این شخصیت به عنوان شخصیت شرور داستان فیلم «گودزیلا در برابر کونگ: امپراتوری جدید» استفاده شود، دور از انتظار نیست. علاوه بر این، جمله «جلوی شاه جدید خود تعظیم کنید» نیز احتمالا به این موضوع اشاره دارد که او رقیبی برای کینگ کونگ است. این پوستر همچنین با هشتگ SkarKing منتشر شده که احتمالا به نام این هیولای تازه اشاره دارد. فیلم Godzilla x Kong The New Empire آدام وینگارد که قبلا سکان کارگردانی فیلم Godzilla vs Kong را در دست داشته بود، وظیفه کارگردانی دنباله آن یعنی فیلم «گودزیلا در برابر کونگ: امپراتوری جدید» را برعهده دارد و بازیگران فیلم اول یعنی ربکا هال، برایان تایری هنری و کایلی هاتل نیز در این اثر تازه حضور خواهند داشت. دن استیونز، فالا چن، الکس فرنز و ریچل هاوس نیز بازیگران تازه فیلم هستند. فیلم «گودزیلا در برابر کونگ: امپراتوری جدید» در تاریخ ۱۲ آوریل سال ۲۰۲۴ میلادی (جمعه ۲۴ فروردین ۱۴۰۳) روی پرده سینماها اکران خواهد شد. منبع: collider

اخبار سینما ، تصاویر فیلم و سریال ، فیلم و سریال

Godzilla x Kong, Godzilla x Kong: The New Empire, Monarch: Legacy of Monsters

منبع متن: gamefa