تایکا وایتیتی ۴۸ ساله نشان داده که در طول سال‌های حضورش در هالیوود می‌تواند به عنوان کارگردانی غیرقابل پیش‌بینی عمل کرده و رویکردی ۲ گانه داشته باشد.

تایکا وایتیتی کوهن در تاریخ ۱۶ اوت ۱۹۷۵ میلادی (۲۵ مرداد ۱۳۵۴) در پایتخت کشور نیوزیلند یعنی ولینگتون متولد شد. پدرش هنرمندی از تبار مائوری‌ها و مادرش معلم مدرسه با اصالتی یهودی بود. پدربزرگ پدری وی در طول جنگ جهانی دوم جزو نیروهای جنگی مائوری بود که زیر نظر ارتش کشور نیوزیلند در ماموریت‌های خطیر شرکت کرده و بر علیه نیروهای نازی به مبارزه مشغول بودند.

او در حالی که تنها ۵ سال سن داشت شاهد جدایی پدر و مادرش بود و علی‌رغم این که چنین مسئله‌ای تاثیر قابل توجهی بر روحیات وی داشت اما تحت حضانت مادرش بزرگ شد و پس از ورود به داشنشگاه در رشته تئاتر، در سال ۱۹۹۷ میلادی فارغ‌التحصیل شد و مدرک لیسانس هنر خود را دریافت نمود. هنرمندی که از نام خانوادگی مادرش یعنی کوهن برای کارهای نویسندگی و فیلم‌نامه‌نویسی استفاده کرده و از نام خانوادگی پدرش یعنی وایتیتی برای هنرهای تجسمی بهره گرفته است.

ورود او به دانشگاه ویکتوریا ولینگتون سبب شد تا با گروهی از دوستان و هم‌کلاسی‌هایش گروهی تحت عنوان So You’re a Man را تدارک دیده و به تورهای مختلفی سفر کرده تا از چاشنی کمدی‌شان بهره ببرد. علاقه به مقوله طنز در تایکا وایتیتی بسیار زیاد بود و با آغاز دهه ۲۰۰۰ میلادی روی به ساخت فیلم‌های کوتاه با حال و هوای کمدی آورد.

اتفاقی که سبب شد تا فیلمی طنزگونه به نام Two Cars, One Night را در سال ۲۰۰۴ کارگردانی و نویسندگی نماید؛ اثری که حسابی مورد توجه عموم قرار گرفت و شهرت آن سبب شد تا در جشنواره اسکار سال ۲۰۰۵ میلادی در شاخه بهترین فیلم کوتاه نامزد دریافت جایزه شود که در رقابت با Wasp آندریا آرنولد از کسب این جایزه ارزشمند باز ماند.

با این حال تایکا وایتیتی تسلیم نشد و تا سال ۲۰۰۷ میلادی به تولید فیلم‌های کوتاهی نظیر Tama Tū و What We Do in the Shadows: Interviews with Some Vampires روی آورد تا برای نخستین‌بار فرصت کارگردانی یک فیلم بلند نصیب وی شود؛ فرصتی که منجر به تولید فیلم کمدی و عاشقانه Eagle vs Shark در سال ۲۰۰۷ شد تا در کنار بر عهده داشتن سکان هدایت این پروژه، خود نیز به ایفای نقش در آن بپردازد.

دومین فیلم بلند وی که شهرتی جهانی برایش در پی داشت تحت عنوان Boy محصول سال ۲۰۱۳ میلادی به شمار می‌رود. اثری حول محور “بلوغ” که نه تنها به عنوان پرفروش‌ترین فیلم تاریخ باکس آفیس کشور نیوزیلند به شمار می‌رود، بلکه در حوزه هنری نیز حسابی غوغا به پا کرد و نامزد دریافت جایزه بزرگ هیئت داوران از سوی جشنواره فیلم ساندنس شد که برای چنین کارگردان تازه‌کاری یک دستاورد بزرگ محسوب می‌شد.

تولید فیلم Boy سبب شد تا با شهرتی غیرمنتظره روبرو شده و تا سال ۲۰۱۶ میلادی به ساخت و نقش آفرینی در آثار سینمایی و تلویزیونی گوناگونی نظیر What We Do in the Shadows، Hunt for the Wilderpeople، Wellington Paranormal و Super City بپردازد. تایکا وایتی در کنار ارائه کمدی خاص و منحصر به فردش عادت داشت تا به عنوان امضای کار خود، نقش آفرینی‌های کوتاه ولی جالب توجهی را در پروژه‌هایش بر عهده بگیرد که این مسئله با واکنش مثبتی از سوی مخاطبین آثار وی مواجه شده بود.

البته که نقش آفرینی تنها مختص به کارهای خودش نبود و در طی مدت زمان فعالیتش در هالیوود در آثاری نظیر Green Lantern، Save Ralph، The Suicide Squad و Lightyear فرصت بازیگری و یا صداپیشگی نصیب وی شده که به خوبی از پس آن‌ها بر آمده است. با این حال اساس کار وی کارگردانی و نویسندگی بوده و نقش‌هایی که بر عهده می‌گیرد عموماً در حد و اندازه بسیار کوتاه و جزئی به شمار رفته است.

تا پیش از سال ۲۰۱۷ میلادی می‌توان گفت که مشهورترین ساخته وی اثری کمدی و ترسناک What We Do in the Shadows نام داشته است که محبوبیت آن سبب شد تا شاهد ساخته شدن سریالی تلویزیونی حول محور آن از سوی شبکه FX نیز باشیم که پخش خود را از سال ۲۰۱۹ آغاز کرده و تاکنون ۵ فصل به نمایش درآمده است که حسابی مورد توجه مخاطبین قرار گرفته و حتی فصل دوم آن نیز نامزد دریافت جایزه امی بوده است.

شیوه و سبک منحصر به فرد کارگردانی و نویسندگی وی و همچنین بهره‌گیری از طنزی خاص در آثارش سبب شد تا نظر استودیو مارول نسبت به همکاری با این کارگردان نیوزلندی جلب شود. شخصیت ثور، خدای رعد دنیای سینمایی مارول با هنرنمایی کریس همسورث مسیر پر فراز و نشیبی را طی کرده بود و در حالی که باقی شخصیت‌های MCU لحن و سبک خود را پیدا کرده بودند اما ثور همچنان مشغول در جا زدن بود.

مسئله‌ای که سبب شد تا استودیو مارول با تایکا وایتیتی وارد گفت و گو شده و کارگردانی و نویسندگی سومین فیلم ثور تحت عنوان Thor: Ragnarok بر عهده وی قرار گیرد. اثری که اگرچه نام رگناروک می‌تواند مخاطب را به یاد اتفاقاتی تیره و تاریک اندازد اما از لحن کمدی خاصی بهره می‌برد و پس از سال‌ها توانست تا هویت قابل توجهی به شخصیت ثور اعطا نماید و این مسئله سبب گشت تا ۱۷مین فیلم از دنیای سینمایی مارول نه تنها نقدهای مثبتی دریافت نماید، بلکه فروش شگفت‌انگیز ۸۶۵ میلیون دلار را به ثبت برساند تا به عنوان پرفروش‌ترین فیلم اختصاصی شخصیت ثور در نظر گرفته شود.

در کنار کارگردانی و نویسندگی Thor: Ragnarok تایکا وایتیتی ایفای نقش در قامت موجودی بیگانه تحت عنوان کورگ را نیز بر عهده گرفت که تمام و کمال توسط جلوه‌های بصری به تصویر کشیده است. موجود فضایی دوست داشتنی که به عنوان یار و همراه ثور ماجراجویی‌های مختلفی را تاکنون در دنیای سینمایی مارول برای مخاطبین رقم زده و علی‌رغم آن که به عنوان شخصیتی دست چندم شناخته می‌شود اما توسط طرفداران MCU دوست داشته شده است.

کاری که تایکا وایتیتی در قبال شخصیت ثور انجام داد را می‌توان به عنوان یکی از مهمترین اتفاقات تاریخ دنیای سینمایی مارول خطاب کرد. خدای رعدی که تا پیش از سال ۲۰۱۷ میلادی از بحران هویت رنج می‌برد و سیر شخصیت‌پردازی نامنظمی داشت، به لطف سر کار آمدن این کارگردان و نویسنده ۴۸ ساله ثبات پیدا کرد تا حدی که حتی برادران روسو از وی برای به تصویر کشیدن ثور در فیلم‌های Avengers: Infinity War و Avengers: Endgame نیز مشورت گرفتند.

او همچنین به تولید فیلم‌های کوتاه چند بخشی تحت عنوان Team Thor نیز روی آورد که جنبه دیده نشده‌ای از زندگی ثور و دوستانش را به تصویر می‌کشید. با آغاز سال ۲۰۱۹ میلادی تایکا وایتیتی هنر خود را در شیوه‌های جدیدی به کار گرفت که بیش از پیش باعث شهرت و محبوبیت وی شد. نخست کارگردانی، نویسندگی و نقش آفرینی در فیلم تاریخی، کمدی و درام Jojo Rabbit را بر عهده گرفت و جنگ جهانی دوم را از دید کودکی ۱۰ ساله به تصویر کشید. اثری که از نقش آفرینی متفاوت اسکارلت جوهانسون بهره می‌گرفت، حسابی مورد توجه واقع شد و در کنار فروش ۹۰ میلیون دلاری در قبال بودجه ۱۴ میلیون دلاری، در فصل جوایز حسابی خوش درخشید و در شاخه‌هایی نظیر بهترین فیلم‌نامه اقتباسی، بهترین فیلم و بهترین بازیگر نقش مکمل زن در جشنواره ساکار نام برد که موفق به کسب جایزه بهترین فیلم‌نامه اقتباسی برای تایکا وایتیتی شد.

