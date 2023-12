شرکت Kepler Interactive علاوه بر اعلام بازه زمانی انتشار بازی اکشن نقش‌آفرینی جهان باز Flintlock: The Siege of Dawn، ویدیوی جدیدی از گیم‌پلی این اثر را منتشر کرد که روی مبارزات و پیمایش تمرکز دارد. بازی Flintlock: The Siege of Dawn قرار است در تابستان ۲۰۲۴ برای کنسول‌های پلی استیشن ۵، پلی استیشن ۴، ایکس […]

بازی Flintlock: The Siege of Dawn در تابستان ۲۰۲۴ منتشر خواهد شد؛ انتشار تریلر جدید گیم‌پلی محسن رضوی فر ۱۰ آذر ۱۴۰۲ - 10:08