پوسترهای زیبایی از فیلم Godzilla x Kong: The New Empire منتشر شد

یکی از فیلم‌های مورد انتظار سال آینده Godzilla x Kong: The New Empire نام دارد که پوسترهای جذابی از آن منتشر شده است.

دنیای سینمایی هیولا محور لجندری با فیلم Godzilla (گودزیلا) در سال ۲۰۱۴ به کارگردانی گرت ادواردز آغاز شد و با Godzilla vs. Kong (گودزیلا در برابر کونگ) سال ۲۰۲۱ ادامه پیدا کرد. دنیایی که طرفدارانش در حال حاضر مشغول تماشای سریال Monarch: Legacy of Monsters (مونارک: میراث هیولاها) بوده تا زمینه برای دنباله گودزیلا در برابر کونگ تحت عنوان Godzilla x Kong: The New Empire (گودزیلا در برابر کونگ: امپراتوری جدید) مهیا شود.

این دنباله مورد انتظار که توسط باری دیگر توسط آدام وینگارد کارگردانی می‌شود، تمرکز ویژه‌ای حول محور اسرار جزیره جمجمه و کینگ کونگ داشته و زمینه را برای حضور بزرگترین تهدیدی که بشر تاکنون به خود دیده، مهیا می‌کند. تهدیدی که گودزیلا و کینگ کونگ را باری دیگر مجبور می‌کند تا با یکدیگر متحد شده و به مقابله با آن بپردازند.

حال نیز پوسترهای جدید و جذابی از این فیلم منتشر شده که می‌توانید در ادامه به مشاهده آن‌ها بپردازید.

با توجه به تبلیغات کمپانی‌های برادران وارنر و لجندری در طی روزهای اخیر به نظر می‌رسد که به زودی باید منتظر پخش تریلر جدیدی باشیم که از جزئیات داستانی و شخصیت‌های جدید رونمایی نماید. همچنین به سبب بهره‌گیری از واژه Unite (متحد شدن) در پوسترهای منتشر شده می‌توان انتظار داشت که همکاری حماسی و جذابی را بین گودزیلا و کینگ کونگ شاهد باشیم.

فیلم Godzilla x Kong: The New Empire با حضور بازیگرانی نظیر ربکا هال، کایلی هاتل و برایان تایری هنری برای اکران در تاریخ ۱۵ مارس ۲۰۲۴ (۲۵ اسفند) برنامه ریزی شده است.

منبع: کولایدر