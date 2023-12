تریلر فصل اول Call of Duty: Modern Warfare 3 و نقشه راه آن منتشر شد

چندین نقشه جدید مخصوص حالت Multiplayer و بازگشت حالت Gunfight از مهم‌ترین ویژگی‌های فصل جدید Call of Duty: Modern Warfare 3 به شمار می‌روند.

فصل اول Call of Duty: Modern Warfare 3 از ۶ دسامبر (۱۵ آذر) امسال آغاز می‌شود و یک Battle Pass جدید، قطعات Aftermarket (از جمله شعله‌ افکن)، نقشه‌های چندنفره و موارد دیگر را اضافه می‌کند. برای دیدن محتوای جدید، تریلر زیر را مشاهده کنید:

سه نقشه جدید برای حالت Core 6v6 به نام‌های Meat ،Greece و Rio و یک نقشه جدید ۲v2 برای Gunfight اضافه نیز به بازی خواهند شد. علاوه بر Training Facility، نقشه‌هایی مانند Alley، Blacksite، Exhibit و Shipment از Call of Duty: Modern Warfare 2 به این دنباله منتقل شده‌اند. حالت‌های جدید شامل All or Nothing است که در آن بازی فقط با چاقوهای پرتاب‌شونده و بدون مهمات شروع می‌‌شود و با هر کشتن‌، بازی به شما مهمات می‌دهد.

در اواسط فصل، حالت جدید محدود به زمان Vortex در دسترس قرار می‌گیرد. موارد دیگری مانند CODMAS: Santa’s Slayground،Infected، Headquarters و Team Gunfight نیز به همراه حالت Ranked Play در ادامه به بازی اضافه خواهند شد.

Call of Duty: Modern Warfare 3 برای Xbox Series X/S، Xbox One، PS4، PS5 و PC در دسترس است.