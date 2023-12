بر اساس اطلاعات جدیدی که توسط استودیوی DON’T NOD منتشر شده است، بازی اکشن نقش‌آفرینی Banishers: Ghosts of New Eden پنج پایان متفاوت خواهد داشت. عناوین استودیوی DON’T NOD از بازی Life is Strange گرفته تا Vampyr، اغلب تاکید زیادی بر مکانیزم انتخاب و عواقب دارند و این توسعه‌دهنده در بازی بعدی خود یعنی Banishers: […]

بازی Banishers: Ghosts of New Eden دارای ۵ پایان متفاوت خواهد بود محسن رضوی فر ۱۰ آذر ۱۴۰۲ - 17:46

بر اساس اطلاعات جدیدی که توسط استودیوی DON’T NOD منتشر شده است، بازی اکشن نقش‌آفرینی Banishers: Ghosts of New Eden پنج پایان متفاوت خواهد داشت. عناوین استودیوی DON’T NOD از بازی Life is Strange گرفته تا Vampyr، اغلب تاکید زیادی بر مکانیزم انتخاب و عواقب دارند و این توسعه‌دهنده در بازی بعدی خود یعنی Banishers: Ghosts of New Eden، به این موضوع بیش از پیش پرداخته است. اخیراً تیم سازنده یک ویدیوی Dev Diary از این بازی را منتشر کرده که جنبه‌ی انتخاب‌ها و عواقب را توضیح می‌دهد. داستان Banishers: Ghosts of New Eden روی شخصیت‌هایی به نام‌های Antea Duarte و Red Mac Raith، شکارچیان باتجربه ارواح که عاشق یکدیگر هستند، تمرکز دارد. آن‌ها به عنوان Banisherها سوگند یاد کرده‌اند که از دنیای زنده‌ها در برابر مردگان محافظت کنند، اما هنگامی Antea می‌میرد و خودش به‌عنوان یک روح بازمی‌گردد، با یک انتخاب دشوار روبه‌رو می‌شوند: آیا اجازه می‌دهند او از دنیا برود یا تلاش می‌کنند و او را زنده کنند؟ به نظر می‌رسد که مکانیک اصلی انتخاب از آن سرچشمه می‌گیرد؛ زیرا برای انجام کار دوم، Red باید تا آنجا که ممکن است مردم را بکشد تا بتواند از روح آن‌ها برای بازگرداندن Antea استفاده کند. ویدیوی Dev Diary بخشی از این بازی را برجسته می‌کند که مکانیک انتخاب و پیامد آن مطرح می‌‌شود، جایی که Red با زنی روبه‌رو می‌شود که توسط روح شوهر مرده‌اش تسخیر می‌شود. یک شریک بدرفتار در زندگی، در مرگ، می‌خواهد از مردی که همسر سابقش عاشق او شده بود و او را جایگزین وی کرد، انتقام بگیرد. با توجه به توضیحات DON’T NOD، در اینجا بازیکنان می‌توانند انتخاب کنند که آیا می‌خواهند شوهر مرده را طرد کنند یا به او کمک کنند، یا تقصیر را به گردن زن یا شریک جدیدش بیندازند یا شاید یکی از آن‌ها را در تلاش Red برای بازگرداندن Antea قربانی کند. طبق گفته‌ی سازندگان، Banishers: Ghosts of New Eden دارای ۵ پایان متفاوت خواهد بود که مجموعه‌ی تصمیمات اتخاذ شده توسط بازیکن را آشکار و منعکس می‌کند. این بازی در تاریخ ۱۳ فوریه ۲۰۲۴ (۲۴ بهمن ۱۴۰۲) برای پلی استیشن ۵، ایکس باکس سری ایکس/اس و PC منتشر خواهد شد.

PC ، PlayStation 5 ، Xbox Series X/S ، اخبار بازی ، بازی ویدیویی

Banishers: Ghosts of New Eden, Dontnod, Focus Entertainment

منبع متن: gamefa