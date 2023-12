پس از چندین و چند بار تاخیر در جریان پروسه تولید فصل دوم سریال مورد انتظار The Last of Us بالاخره تاریخ نهایی برای از سر گیری فیلم‌برداری اعلام شده است.

باور کردنی نیست که چیزی حدود ۱ سال از زمان پخش فصل نخست اقتباس تلویزیونی The Last of Us (آخرین بازمانده از ما) از سوی شبکه HBO می‌گذرد. اثری درام و پسا-آخرالزمانی با حضور پدر پاسکال و بلا رمزی که ماجراجویی ۲ غریبه در دنیایی وحشتناک را به تصویر می‌کشید که درد و رنج زندگی سبب می‌شود تا به یکدیگر نزدیک شده و رابطه پدر و دختری بین آن‌ها شکل بگیرد.

اثری که اگرچه رکورد تعداد بینندگان قابل توجهی را به ثبت رساند و تاکنون برنده جوایز مختلفی شده اما به راه افتادن اعتصابات بازیگران و نویسندگان هالیوودی سبب گشت تا پروسه تولید فصل دوم بارها و بارها به تعویق افتاده و حال نیز به خاطر مشغله کاری ستاره این مجموعه یعنی پدرو پاسکال باری دیگر شاهد تاخیر در جریان فیلم‌برداری هستیم.

با این حال این تاخیر چندان طولانی مدت نخواهد بود؛ زیرا کریگ مازن تاریخ رسمی برای آغاز پروسه فیلم‌برداری فصل دوم این اقتباس را اعلام کرده است. در گزارشی که خبرگزاری ورایتی تهیه کرده، کریگ مازن اعلام نموده که در تاریخ ۱۲ فوریه سال میلادی آینده (۲۳ بهمن) شاهد از سر گیری پروسه تولید خواهیم بود. فصلی که میزبان اتفاقات غیرمنتظره و شوکه‌کننده‌ای برای مخاطبینش خواهد بود.

در فصل دوم نه تنها رابطه پدر و دختری جوئل و الی به چالش کشیده خواهد شد، بلکه سر و کله شخصیتی جدید به نام ابی در داستان پیدا می‌شود که اتفاق تلخی را در زندگی تجربه کرده و با تاثیر از آن، سلسله وقایع دیوانه‌واری را رقم می‌زند. با توجه به برخی تغییرات اعمال شده در فصل نخست، طرفداران گمان می‌کنند که نیل دراکمن رویه متفاوتی را در فصل دوم نسبت به بازی ویدیویی The Last of Us Part II در پیش خواهد گرفت که تاکنون گزارش رسمی مبنی بر این گمانه‌زنی از سوی سازندگان منتشر نشده است.

در حالی که فعلاً زمان پخشی برای فصل دوم مجموعه تلویزیونی The Last of Us Part از سوی شبکه HBO اعلام نشده اما تا آن زمان می‌توانید می‌توانید به تجربه نسخه ریمستر شده از بازی ویدیویی The Last of Us Part II بر روی پلتفرم PS5 بپردازید که با گرافیکی بهبود یافته و محتوای اضافی در تاریخ ۱۹ ژانویه (۲۹ دی) منتشر خواهد شد.

منبع: کولایدر