بررسی و تحلیل اختیارات بازیکن در بازی های تصمیم محور

«امیلی کمک شما را به یاد خواهد داشت، آنتونی مسیری را انتخاب کرد که به دهکده پیرمرد منتهی می‌شد و فلان انتخابتان در آینده اثر خواهد گذاشت…» نه، گمان نمی‌کنم. آخر اینها اصلا جملات گلچین شده از یک کتاب داستان گنگ و نامفهوم نیستند. بلکه عباراتی آشنا برای گیمرهای عاشق بازی‌های Choices Matter (بازی‌هایی که انتخاب‌های شما بر داستانشان اثر می‌گذارند) به نظر می‌رسند.

در عرصه بازی‌های Choices Matter یا تصمیم محور، یک عادت به شدت برای گیمرهای آن‌ها غیر قابل ترک بود، هست و خواهد ماند: هر بار پس از پایان یک بازی از Telltale یا آثاری همانند Witcher 3 (بله! اینجا هم انتخاب‌ها اثر دارند!)، برمی‌گردیم و چک می‌کنیم تا ببینیم آیا در آن بخش به خصوص از داستان، تغییر انتخابمان اثری دارد یا خیر.

البته شاید الان می‌گویید: «نه. به هیچ وجه همچین کاری را نمی‌کنم. چون من هرگز حوصله سر در آوردن از مسیر رود خانه انتخاب‌هایم را نداشتم و ندارم.» اشکالی ندارد. اتفاقا به خاطر همین این مطلب را نوشته‌ام. رفته‌ام و به جای شما، نتیجه چنین بررسی کارشناسانه‌ای را به شکل یک نمودار گردشی برایتان در آورده‌ام. البته که واژه کارشناسانه‌ای اینجا گزاف هست و هر کسی می‌توانست این کار را انجام دهد. ولی به هر حال، مهم این است که من زودتر از شما انجام دادم!

با ما همراه باشید و شش نوع از موارد اثرگذار در بازی‌های Choices Matter را مرور نمایید/ بشناسید …

انتخاب‌های بسیار تاثیر گذار

خط قرمز در واقع مسیر فرضی ما در نمودار گردشی انتخاب‌هایمان است | وارد راهروی A می‌شویم

حتی بدون خواندن این بند می‌توان حدس زد که انتخاب‌های بسیار تاثیرگذار، سرنوشت و پایان داستان را تغییر می‌دهند.

مثلا شاید با انتخاب‌هایمان موجب مرگ معشوقه کاراکتر اصلی بشویم و پروتاگونیست عاشق را دچار حمله قلبی کنیم. طوری که در حساس‌ترین جای ممکن از داستان، وسط نبرد با دشمنان، ناگهان از حال برود و به دست آنتاگونیست شرور بیفتد. آنگاه یک پایان تلخ و تراژدیک رقم خواهد خورد و End Credit بازی حالمان را به هم خواهد زد.

در واقع اینجا اگر انتخاب‌هایمان را یک ساختمان تصور نماییم، انتخاب‌های بسیار تاثیرگذار یعنی انتخاب میان راهروی A یا B؛ در مثال زیبای ما مرگ معشوق بدبخت، راهروی تاریک A و زنده ماندن او، راهروی روشن B می‌شود. به زبان دیگر، مرگش منجر به تجربه‌ای تراژدیک با پایانی تلخ از بازی می‌گردد؛ اما زنده ماندنش داستان دو کبوتر عاشق با پایانی Happily Ever After (تا ابد به خوبی و خوشی زندگی کردند) را رقم می‌زند.

جالب‌تر آنکه اگر دقت کنیم، می‌بینیم که هر دو راهرو هیچ سنخیتی با هم ندارند و مسیر هر کدام جداست (منتها با تصور اینکه در جیب بازی‌ساز بودجه کافی برای خلق دو مسیر کاملا متفاوت وجود داشته باشد. این را هم در نظر بگیریم!).

انتخاب‌های تاثیر گذار

A-1 مقصد بعدی ما در راهروی A است

برخی انتخاب‌هایمان اثر دارند، ولی رد پای فاحشی در تغییرات روند داستان و پایانش نمی‌گذارند. پس بیایید اسم آنها را بگذاریم: انتخاب‌های تاثیرگذار.

به عنوان مثال، انتخاب میان نجات یک مهندس رایانه یا خبرنگاری مکار و پر حرف از یک معرکه خطرناک به گونه‌ای جزء همین نوع از انتخاب‌های تاثیر گذار به شمار می‌آید. حالا اگر مهندس رایانه را نجات دهیم، در عین حالی که پایان داستان تغییر آن چنانی‌ای نخواهد داشت، در روند داستان می‌توانیم از او در امور تکنولوژی کمک بگیریم. اگر هم خبرنگار را نجات دهیم، به فرض هیچ چیزی جز یک اخبارگوی بی‌فایده و عاشقِ شایعه پراکنی عایدمان نمی‌شود.

در انتخاب اول، روند داستان برایمان آسان‌تر شد؛ چون یک شخصیت مفید را نجات دادیم. لیکن در انتخاب دوم، روند داستان تغییری نیافت و صرفا چند خط دیالوگ از طریق مسیر انتخابی‌مان به درون داستان وارد شدند؛ آخر فقط یک خبرنگار مکار و پر حرف را به آن تزریق کردیم.

با وجود همه اینها، پایان بازی هیچ تغییر اساسی‌ای نخواهد داشت. شاید تغییرات جزئی‌ای مثل جشن موفقیت در پایان بازی با حضور آن خبرنگار یا مهندس رایانه با دیالوگ‌های خاص خودشان ببینیم؛ لاکن بالاخره در انتها هر چه که باشد، بایستی بپذیریم که جزئی هستند و تاثیر به سزایی بر پایان نگذاشته‌اند.

انتخاب اینکه با کدام شخصیت‌ها روابط دوستی برقرار کنیم نیز، جزء انتخاب‌های تاثیرگذار ما در بازی‌های Choices Matter به حساب می‌آیند.

انتخاب‌های نسبتاً تاثیر گذار

A-1-1 یا A-2-1 | هر کدام را انتخاب کنیم عاقبت می‌فهمیم انگار آنقدری هم که ما تصور می‌کردیم اثرگذار نبودند و هیچ فرق خاصی با هم نداشتند

گاهی فرقی نمی‌کند که کدام مسیر را بروید و در چه راهی قدم بگذارید. بازی در بهترین حالت واکنشی بسیار ناچیز و تقریبا بی‌اهمیت در پاسخ انتخاب نشان داده و آخرش همه ما را به مسیری که خودش می‌خواهد، بر می‌گرداند. این انتخاب‌ها کم اثرترین گزینه‌های عناوین Choices Matter خواهند بود.

ساده‌ترین انتخاب نسبتاً تاثیر گذار مربوط به دیالوگ‌های جزئی است. به فرض، با انتخاب بین جملاتِ:

«Hey man. What’s up?»

یا

«Hi buddy. How you doing?»

به ترتیب پاسخ‌های متفاوتِ این چنینی را خواهیم شنید:

«Nothing new to report. Everything is just like it was yesterday.»

یا

«Not good.»

سپس کاراکتر سراغ بحث اصلی می‌رود؛ پس انگار انتخاب بین «هی مرد. چه خبر؟» یا «سلام رفیق. چطوری؟» هیچ تغییر به خصوصی در دیالوگ‌های آینده ایجاد نمی‌نماید.

این همه مثال تخیلی گفتیم، حالا یک بار هم از دنیای واقعیت بگوییم. در بازی ویدیویی Detroit: Become Human کارآگاه پیر داستان از ربات یاریگرش، کانر، می‌خواهد که برایش از کمد لباسی بیاورد. اما وقتی کانر به کمد می‌رسد، به لباس‌هایی با چند رنگ مختلف برخورد می‌کند و نمی‌داند کدام را بردارد. اینجا بازی عاقبت اختیار را به شما می‌دهد که کدام لباس را انتخاب نمایید. مسئله‌ای که هیچ اثر قاطعی بر روند و پایان داستان نخواهد گذاشت.

نتیجه آنکه تمام این انتخاب‌ها هیچ اثر مهم و اساسی‌ای ندارند و در ادامه ماجرا، سرانجام شما را به خط اصلی داستان (یا همانی که نویسنده بخواهد) بر می‌گردانند.

انتخاب‌های سر کاری

آنالیز ، بازی ویدیویی ، مقالات بازی

Detroit: Become Human, Telltale, The Dark Pictures Anthology

منبع متن: gamefa